E il Cremlino escluso dal Cio lancia i Giochi "alternativi"

C'è un'altra guerra aperta da Putin: meno cruenta ma più universale. La guerra nel mondo dello sport. Non è un caso che il 2024 sia l'anno dei Giochi di Parigi, ma anche di tre manifestazioni che vogliono essere una sorta di contro Olimpiadi, organizzate in Russia e con nome comune: Giochi. Giusto per confondere il gioco delle parti. Ieri la conferma della sospensione al Comitato olimpico russo, che aveva fatto appello al Tas di Losanna. Decisione che non interessa atleti pronti a presentarsi come neutrali, senza inno e bandiera, alle Olimpiadi.

Vero però che Putin avanza con i suoi Giochi. Pochi giorni fa, a Kazan, ha inaugurato i Future Games dove si incroceranno tecnologia e sport tradizionali, esport e discipline innovative. Affiancato da Paesi amici, il leader russo ha spiegato che «lo sport dovrebbe stare fuori dalla politica e unire le persone». Pazienza se il resto è guerra. E, forse, dimenticando che l'Urss inventò le Spartachiadi e non si presentò alle Olimpiadi fino a Helsinki 1952. Nel 1984 istituì i Giochi dell'Amicizia con i Paesi che boicottarono Los Angeles. Quest'anno ecco i World Friendship Games. Non prima di aver dato il via ai Brics Games, a Kazan (12-23 giugno), con Paesi emergenti, tra cui India, Cina, Sudafrica, Brasile, Paesi Arabi. Qualcuno può vederci la cartina politica dei pro e contro Ucraina.

Infine, un mese dopo Parigi, partiranno i pomposi World Friendship Games (15-29 settembre). Sedi a Mosca e Ekaterinburg, divisi fra sport tradizionali e variazioni come il rock n'roll acrobatico. Montepremi di 4,6 miliardi di rubli (46 milioni di euro). Per simbolo due mani che si stringono davanti a un mappamondo: difficile siano quelle di Putin e Thomas Bach, presidente del Cio contrario a questi Giochi. Difficile, non impossibile, che si presentino campioni affermati. Curiosità sull'eventuale presenza di atleti Usa o di area politica. Lo sport ha sempre cercato di unire, ma stavolta è davvero un'impresa da record.