E domenica è il momento di D'Urso e Ferragni

Che domenica di fuoco. Dopo Veronica Lario stasera a cena con Maria Latella su Sky Tg24, preparatevi per le ospitate più importanti della stagione. Nel primo pomeriggio Barbara D'Urso a Domenica In, e alla sera, Chiara Ferragni a Che tempo che fa. Sono tre prime tv importanti per tre donne al centro della cronaca degli ultimi decenni: la Lario si fa intervistare per la prima volta dopo il divorzio da Berlusconi, la D'Urso per la prima volta dopo la rottura con Mediaset e la Ferragni per la prima volta dopo la rottura con Fedez e dopo il caso dei pandori/uova di Pasqua.

Insomma, stavolta bisogna proprio che passiate la domenica in casa, ovviamente se siete interessati a queste vicende. Da notare che tutte e tre hanno scelto - ovviamente - un «terreno» amico per affrontare un'esposizione pubblica importante in una situazione di comfort. La Lario dall'amica Latella, la Dd'Urso dall'amica Venier e la Ferragni nel salotto più buono della tv e cioè quello di Fabio Fazio. Poi si vedrà se le domande (o le risposte) soddisferanno le tante curiosità degli spettatori. Dall'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ci si aspetta la sua verità sulla decisione di Mediaset di non rinnovarle il contratto, su come ha vissuto questi mesi lontana dalla tv, sull'impatto psicologo che ne ha avuto una donna che di tv ha vissuto per decenni e, magari, sul suo possibile approdo in Rai. Dall'imprenditrice da 29 milioni di follower ci si aspetta che parli dei motivi della separazione dal marito (anche se è difficile che lo faccia) e di tutta la questione della beneficienza «ingannevole» che l'ha buttata giù dalle stelle, che l'ha portata da essere la più potente delle influencer a doversi chiudere in casa. Dunque - anche se è escluso che Fazio la inchiodi con domande spinose - sarà comunque molto interessante vedere come se la cava. Quella di Chiara è una chiara strategia per uscire dal periodo buio, per spiegarsi ai suoi fan e al pubblico. E, per farlo, guarda caso, sceglie i media tradizionali: l'intervista all'ufficialità fatta giornale cioè il Corriere della sera e il salotto televisivo di Fazio. Quando c'è da rifarsi l'immagine, serve la credibilità, altro che i social.