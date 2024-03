Ecco i soldi per la linea Roma-Pescara

L'Abruzzo si avvicina a Roma. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha deliberato un finanziamento complessivo di 720 milioni di euro per la linea ferroviaria Roma-Pescara. La somma si aggiunge ai 231 milioni di euro a carico del Fondo Opere Indifferibili per due lotti della tratta che riguardano il raddoppio delle tratte interporto-Manoppello scalo e Manoppello-Scafa. Totale 951 milioni. I 720 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione vengono dunque assegnati al ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il raddoppio e la velocizzazione della linea è un'opera «attesa da oltre cinquant'anni» commenta il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. «Questi fondi - spiega - sanano un debito accumulato dal precedente governo, che non avendo saputo completare la procedura di autorizzazione di questo appalto nei termini previsti dal Pnrr, aveva fatto perdere il finanziamento dell'opera, che ora viene rifinanziata con i fondi sviluppo e coesione grazie alla presidente Meloni, al ministro Fitto e al ministro Salvini ».

Nel corso della riunione, cui ha preso parte anche la premier Meloni, sono stati stabiliti anche altri finanziamenti: come i 56 milioni per l'aeroporto di Napoli che verranno utilizzati per l'ampliamento nel terminal passeggeri, per il miglioramento delle condizioni di operazioni di volo, per l'innovazione tecnologica e per i servizi ai passeggeri.

«Fin dal nostro insediamento - ricorda la premier - ci siamo posti un obiettivo chiaro: utilizzare gli investimenti pubblici come leva fondamentale per lo sviluppo della Nazione, spendere le risorse bene e velocemente evitando sprechi e inefficienze, e realizzare così infrastrutture attese da decenni e che rimarranno ai nostri figli e produrranno benessere e crescita duratura. È una delle cifre di questo governo, e la riunione del Cipess aggiunge un tassello in più a questa strategia di lungo periodo»,

Il finanziamento della Roma-Pescara servirà anche a garantire, come spiega il sottosegretario al Mit Alessandro Morelli (Lega), «maggior sicurezza infrastrutturale, grazie al potenziamento delle strutture idrauliche, alla soppressione di passaggi a livello e alla costruzione di nuovi sottopassi e cavalcavia mirati a migliorare la viabilità locale urbana. Infine, sono previsti ulteriori servizi per i pendolari».