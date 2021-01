"Ecco quando ci sarà l'incidente". Gli ultimi 10 giorni di Conte

I momenti di gloria potrebbero finire molto presto. C'è ancora entusiasmo nel governo per aver trovato i voti dei voltagabbana per raggiungere la misera quota di 156 voti di fiducia al premier Giuseppe Conte, che rendono comunque la maggioranza totalmente instabile e precaria. Nei prossimi giorni il presidente del Consiglio - che alle ore 18:30 salirà al Quirinale per informare il capo dello Stato Sergio Mattarella sull'evoluzione della crisi - punterà ad allargare il perimetro cercando altri voti per evitare il game over a fine mese. C'è però un pericolo dietro l'angolo che potrebbe anticipare il crollo giallorosso.

Nella giornata di mercoledì non è da escludere un vero e proprio ribaltone: ci sarà da votare in Parlamento la relazione del ministro della Giustizia. A questo punto risulterà nuovamente decisivo il gruppo di Italia Viva: se i renziani voteranno "no" in blocco allora le opposizioni raggiungerebbero quota 156, ovvero lo stesso numero di voti su cui può fare affidamento l'attuale maggioranza che però è sostenuta anche da 3 senatori a vita (che spesso non partecipano ai lavori di Palazzo Madama). In tal senso il deputato Luciano Nobili ha lanciato un avvertimento chiarissimo: " Se hanno intenzione di trovare un accordo serio con noi bene, altrimenti il governo ha le ore contate. L'incidente è sicuramente dietro l'angolo ".

Paura al Senato

Per il momento però continuano ad esserci porte in faccia a Iv che chiede di sedersi attorno a un tavolo per tornare a dialogare. Se le circostanze restassero così, Italia Viva confermerà il "no" alla relazione di Alfonso Bonafede e a quel punto saranno guai per l'esecutivo. " Abbiamo pazientato anche troppo ", sostiene Nobili. Proprio ieri Matteo Renzi osservava: " Se c'è da votare cose per il bene dell'Italia le voteremo, ma noi siamo liberi da ora: sulla relazione di Bonafede sulla giustizia, voteremo contro. E mi chiedo: ma come faranno? ". Effettivamente la situazione è ballerina: alla Camera non dovrebbero esserci problemi, mentre al Senato - tolti i senatori a vita e considerando l'eventuale conferma della contrarietà dei renziani - " il governo va sotto ".