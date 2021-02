Ecco il "segnale" che Grillo si aspetta da Draghi

Il futuro del governo a guida Mario Draghi è appeso alle spaccature e alle incertezze del Movimento 5 Stelle. I grillini nell'arco di una settimana si sono resi protagonisti di una serie di giravolte: sono passati dal "non se ne parla" al "sediamoci e vediamo", per poi finire al "boh". È proprio così: la situazione interna al gruppo pentastellato è in totale stallo politico sulla decisione da prendere, mentre sotto il tavolo è in fermento il dibattito litigioso tra le varie anime. A far infuriare ulteriormente la base M5S, oltre alle innumerevoli piroette, è stata la scelta di sospendere la votazione su Rousseau anticipata ieri sera da Beppe Grillo. Il comico genovese su Facebook ha chiesto di avere " pazienza " e di aspettare di avere più elementi per fare una valutazione complessiva.

Scelta ufficialmente confermata in mattina dal reggente Vito Crimi mediante un comunicato su Il Blog delle Stelle: " Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati ". Il garante dei 5 Stelle, dopo il solito teatrino ironico, si è rivolto agli elettori per spiegare il quadro che si è delineato in seguito ai due giri di consultazioni con l'ex governatore della Banca centrale europea: " Mi ha dato ragione su tutto. Sentiamo cosa dice. Sembra che ci sia, seguiamo un po' questa persona. Aspetterei un attimo a fare delle domande a cui voi dovrete dare delle risposte. Poi sarete voi a decidere ".

In attesa di quel "segnale"

Grillo ha fatto capire di aspettare una sorta di "segnale" dal premier incaricato. Prima di esprimersi sulla fiducia o meno, vuole vedere se Draghi - attraverso una dichiarazione pubblica - renderà note le sue intenzioni e se confermerà le convergenze riscontrate nel corso dei colloqui con i pentastellati: " È una persona aperta, finge o non finge... Aspetterei quando farà le dichiarazioni che ha fatto a noi, in modo pubblico ". È proprio questa la mossa che si attende da Draghi: un passaggio pubblico. " Dovesse farlo in mattinata noi potremmo anche votare in giornata ", fanno sapere dal Movimento. Come riporta il Corriere della Sera, il "segnale" potrebbe arrivare già oggi: Draghi sarebbe intenzionato a parlare nelle prossime ore, in breve tempo, per sciogliere i dubbi posti dai 5S. Dunque non è da escludere che i militanti grillini possano essere (ri)chiamati al voto in giornata.

Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto lo dovranno avere tutti. Non lo dico io. Ce lo gridano la natura, l’economia, la società. https://t.co/TIZBtUdydb — Beppe Grillo (@beppe_grillo) February 10, 2021