Elly e il sogno del pattinaggio artistico: morta col fidanzato in un incidente stradale

Doveva essere una gita. Si è trasformata in una tragedia. Un incidente stradale, terribile. A San Marino. Elly Mattiuzzo, 18 anni, campionessa di pattinaggio artistico, è morta. Con lei è deceduto anche il fidanzato, Daniele Volanti, pure lui 18enne. Uno schianto terribile. Che non ha lasciato scampo a entrambi. Provocando altri due feriti tra le auto coinvolte nell'incidente.

Originaria di Milano, Elly Mattiuzzo aveva frequentato il liceo Parini e gareggiato per le Hot Shivers e partecipato ai Mondiali junior del 2019 a Neuchâtel. Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo, fidanzati, 18 anni. Stavano viaggiando su una Fiat 500 lungo la Pedemontana dal Castello di Borgo Maggiore in direzione Castello di Murata, a San Marino, sabato sera attorno alle 22. La loro vettura ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un'altra macchina, una Volkswagen che proveniva in direzione contraria. L'impatto è stato violentissimo: la 500 si è accartocciata. Daniele ed Elly sono morti sul colpo. Il conducente della Volkswagen e un altro passeggero sono rimasto feriti non gravemente.

Nella carambola è rimasta coinvolta una terza vettura, una Bmw che ha tamponato le due auto già incidentate.

Il dolore degli amici sui social si è espresso con centinaia di messaggi di commozione e vicinanza alle due vittime e alle rispettive famiglie. «Ora potrai riposare in pace», scrive Tommy. «Mancherai tantissimo», dicono tra gli altri Ema e Ali. Sulla pagina Instagram di Elly sono molti i messaggi di cordoglio: «Buon viaggio, ci vedremo lassù e mi insegnerai a pattinare come sai fare tu».

Elly si era trasferita da poco con il padre a San Marino e frequentava il Liceo artistico Volta-Fellini di Riccione. Daniele, invece, viveva a Rimini ma era originario di Modena. Elly Mattiuzzo e Daniele Volanti sono morti sul colpo.

Sul luogo dell' incidente sono arrivati i soccorsi, ma i dottori non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dei due ragazzi. Sia il 30enne alla guida della Bmw sia il 19enne conducente della Golf sono stati trasportati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. La Via Pedemontana è stata chiusa per varie ore in entrambe le direzioni per permettere agli agenti di fare tutti i rilievi del caso e definire la dinamica dell'incidente.

Elly - classe 2003 come Daniele, lui appassionato di motori, originario di Modena e residente a Rimini - era nata a Milano e aveva frequentato il liceo classico Parini. Negli ultimi tempi si era trasferita a San Marino con il padre e frequentava l'artistico Volta-Fellini di Riccione . A Milano Elly aveva però mosso i primi passi sul ghiaccio. Sul profilo Instagram di Elly sono ancora visibili le storie pubblicate due anni fa.

Elly e Daniele erano apprezzati da tutti per il loro altruismo. «Erano sempre pronti ad aiutare gli altri», ricordano gli amici.