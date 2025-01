Il razzo di Musk esplode in volo

Settimo lancio di prova per Starship di SpaceX

«Il successo è incerto, ma il divertimento è garantito!». Così su X, il social network di proprietà, Elon Musk ha commentato l'esplosione subito dopo il decollo della navicella Starship di SpaceX. Musk ha postato anche un video amatoriale dove si vedono i detriti in caduta. La SpaceX ha perso ogni contatto con il secondo stadio del suo mega-razzo Starship durante un nuovo volo di prova, nel quale è comunque riuscita a completare con successo la complessa manovra di aggancio del primo stadio, un'impresa comunque definita epocale. Il tutto mentre l'autorità di regolamentazione dell'aviazione americana, la FAA, ha riferito di aver «brevemente rallentato e dirottato gli aerei attorno alla zona di caduta dei detriti della navicella spaziale».

Il volo di prova avrebbe dovuto rappresentare una dimostrazione di forza per SpaceX, considerato che è arrivata poche ore dopo il successo di Blue Origin, la compagnia spaziale del fondatore di Amazon Jeff Bezos, che ha effettuato il suo primo volo in orbita, sebbene con una tecnologia più obsoleta. L'azienda di Elon Musk ha dimostrato ancora una volta la sua tecnica agganciando con successo per la seconda volta il primo stadio del suo razzo ma applausi e grida di gioia dei dipendenti si sono spenti quando un responsabile ha annunciato che la comunicazione con il secondo piano era stata interrotta. SpaceX ha poi confermato sui propri canali che la Starship, che da il nome all'intero razzo, era stata sottoposta a uno «smontaggio rapido e non programmato», ovvero un'esplosione. «Il successo deriva da cio che impariamo e il volo di oggi ci aiuterà a migliorare l'affidabilità di Starship», ha spiegato l'azienda in una nota.

Musk ha successivamente specificato che l'esplosione è stata probabilmente innescata da una «perdita di ossigeno/carburante» con Il Ceo uscente della NASA, Bill Nelson, che si è comunque congratulato con SpaceX per il recupero del booster, sottolineando che «i voli spaziali non sono facili». E di certo non si fermeranno qui.