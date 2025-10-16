"È entrato, chiama la polizia". Pamela uccisa con 24 coltellate

"Speravamo di poterla salvare, non ce l'abbiamo fatta per una manciata di attimi".

Ieri mattina all'Ufficio prevenzione generale della questura di Milano l'aria è mesta e tesissima dopo l'ennesimo femminicidio avvenuto la sera prima, mercoledì. Quando in città è stata uccisa una ragazza di appena 29 anni, la bergamasca Pamela Genini, ritratto di vitalità e bellezza, vittima del "solito" compagno possessivo e violento, Gianluca Soncin, un uomo originario di Biella e decisamente più grande di lei (ha 52 anni, ndr). Anche la trama della loro relazione non ha nulla di originale rispetto ai soliti copioni di questi casi: dopo un anno e mezzo di convivenza "malata", la giovane recentemente si era finalmente decisa a lasciarlo; prima di allora però, nonostante l'indole pericolosa dell'uomo e i numerosi episodi di maltrattamento, non aveva mai osato denunciarlo.

Mercoledì sera il grido d'aiuto della donna è arrivato quando oramai era troppo tardi. "Mentre qui in ufficio eseguivamo il fermo per omicidio volontario premeditato, aggravato dagli atti persecutori, l'assassino è rimasto sempre freddo e distaccato - raccontano ancora gli investigatori -. Continuava a ripetere non ricordo, non ricordo. E non ha risposto alle domande della pm Alessia Menegazzo".

Sono le 21,50 quando gli agenti delle "Volanti" arrivano a sirene spiegate in via Iglesias 33, tra viale Monza e via Padova, in zona Gorla, nella zona residenziale a nord est di Milano. A chiamare la polizia, da Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo, è stato Francesco D., 40enne, ex fidanzato di Pamela e rimasto con lei in ottimi rapporti. Fino a poco prima i due erano al telefono. Pamela gli stava spiegando di avercela fatta finalmente a liberarsi di Soncin, di sentirsi sola ma anche finalmente serena, quando il tono della 29enne è cambiato all'improvviso. "Oddio, è lui, come ha fatto a entrare? È lui! Aiuto! Aiuto!". La telefonata s'interrompe. Francesco cerca di richiamare, ma l'apparecchio di Pamela Genini suona a vuoto. Gli arriva un messaggio su WhatssApp: "Ho paura, ha fatto doppione chiavi mie - scrive la ragazza -. Chiama polizia, è entrato". Francesco digita il 112. Non sa che Gianluca Soncin non solo è riuscito a entrare in casa della sua ex, ma si è portato dietro un grosso coltello da caccia e lo sta agitando davanti alla ragazza mentre la minaccia di morte. Pamela intanto urla, le sue grida disperate dall'abitazione al terzo piano della palazzina allertano i vicini impegnati a guardare la partita Italia-Israele, per la qualificazione dei mondiali di calcio. La ragazza per un po' in casa riesce a sfuggire alla rabbia cieca del 52enne, quando sente il campanello. Alza il ricevitore del citofono, è la polizia, ma Pamela, mentre tiene ancora in mano la cornetta e apre la porta, ha la prontezza di dire al suo aguzzino: "È Glovo". È l'ultimo disperato tentativo di fargli credere che non è qualcuno corso in suo aiuto a citofonare, bensì il fattorino del cibo d'asporto. L'uomo allora la trascina per i capelli sul balcone dell'appartamento e si avventa su di lei.

Rabbioso, riesce a dilaniare il corpo di Pamela Genini con ben 24 coltellate, quando la polizia riesce a entrare in casa rivolge il coltello verso di sé e, colpendosi con la lama alla gola, cerca di togliersi la vita. Non ci riesce. E anche questo finale, purtroppo, non ha proprio nulla di originale.