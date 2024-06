Esordio social dei principi per festeggiare William. Foto di Kate

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato alla parata per il ritorno in pubblico della mamma, domenica l'esordio su Instagram per il papà. Sono di spalle ma inconfondibili George, Charlotte e Louis. Abbracciati a William per fargli gli auguri per la festa del papà (che nel Regno Unito si festeggiava ieri). Prove di normalità a casa Windsor. Malgrado tra di loro ci siano i futuri eredi al trono d'Inghilterra, malgrado l'orrendo spavento per la malattia di Kate. Hanno voglia di essere come tutti gli altri e di smettere di avere paura. «Ti vogliamo bene papà» è la semplicissima frase a corredo del loro primo post sui social fatto dall'account di William e Kate. Lo ha riportato ieri la Bbc.

Raccontando che il post dei principi recitava: «Ti vogliamo bene papà. Buona festa del papà», seguito da due cuori rossi e firmato con le iniziali «G, C & L» e, appunto, la foto di William assieme ai tre figlioletti. Nello scatto, che è stato fatto proprio dalla principessa del Galles, il marito è in piedi su una spiaggia abbracciato ai tre bambini, mentre sono tutti intenti a guardare il mare.

Kensington Palace ha fatto sapere che la foto è stata scattata da Kate Middleton il mese scorso durante un viaggio sulla costa del Norfolk. Anche William ha voluto omaggiare il padre, re Carlo III, e ha pubblicato una foto tratta dall'archivio di famiglia: il principe ha condiviso su Instagram un'immagine di se stesso da bambino, scattata nel 1984, mentre gioca a calcio con il re nei giardini di Kensington Palace. «Buona festa del papà, Pa. W», si legge nel post che accompagna la foto.

Giusto il giorno prima, par la parata al Trooping The Colour, Kate era ricomparsa davanti ai sudditi per la prima volta dopo sette mesi e si era affacciata sul balcone di Buckingham Palace per il tradizionale saluto dei reali britannici. Era da dopo l'annuncio della sua malattia che sulla principessa del Galles si rincorrevano timori e ipotesi circa il suo stato di salute. E, di fatto, sabato è stato anche il ritorno di Re Carlo, assente a sua volta per curarsi dal cancro. Il Paese, e non solo, hanno accolto con grande entusiasmo e sollievo il ritorno di entrambi, soprattutto di Kate.

La notizia del suo ritorno in pubblico era arrivata fino in Pugli mentre era ancora in corso il G7. E il primo ministro britannico Rishi Sunak in conferenza stampa aveva detto: «L'intero Paese è con lei. Merita grandi elogi. Non vedo l'ora di vederla».