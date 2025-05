Faccia a faccia Xi-Putin. E Witkoff chiama lo Zar

Ascolta ora 00:00 00:00

Un asse che si rinsalda, con la consueta ambiguità di fondo. Domani, alla vigilia della parata sulla piazza Rossa di Mosca per le celebrazioni della vittoria nella seconda Guerra Mondiale, il presidente russo Vladimir Putin vedrà il presidente cinese Xi Jinping per dei colloqui in cui discuteranno di Ucraina e delle relazioni fra Mosca e Washington. Un incontro privato, in cui difficilmente Putin, che andrà in visita in Cina a settembre, riuscirà a cambiare gli equilibri che vedono la Cina totalmente disinteressata a un intervento diretto sul campo al fianco dell'alleato russo. Xi sarà comunque l'ospite d'onore tra i 29 leader stranieri attesi a Mosca, con l presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro slovacco Robert Fico unici europei con le «unità da parata» anche cinesi che parteciperanno alla parata. La situazione internazionale riguardo l'Ucraina resta caldissima. Reuters ha svelato che l'ordine di bloccare l'invio di armi americane a Kiev sarebbe arrivato dal capo del Pentagono Pete Hegseth all'insaputa del presidente Trump e dei massimi dirigenti della sicurezza nazionale. Un caso, l'ennesimo, che mette in imbarazzo l'Amministrazione Usa e lo stesso Hegseth, già a rischio per il caso delle chat segrete divulgate. Il tutto mentre l'inviato Usa Witkoff, dopo i faccia a faccia ha parlato ieri al telefono con Putin per discutere di non meglio precisate «condizioni per la pace». La Ue invece vuole bloccare entro il 2027 l'import di gas russo con la presidente ella Commissione Ursula von der Leyen che attacca: «È ora che l'Europa tagli completamente i legami energetici con un fornitore inaffidabile.

Non possiamo pagare la loro guerra di aggressione». Una guerrq che non si ferma. Nell'ultimo raid russo che ha colpito edifici civili su Sumy, quattro persone sono state uccise tra cui un bambino. Un altro bimno è ferito in maniera grave.