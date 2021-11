"Si vota in 2 minuti". Così Renzi e Salvini vogliono superare il ddl Zan

Intervenuto oggi sul palco della Leopolda, Metteo Renzi ha voluto ancora una volta parlare del ddl Zan e del suo recente naufragio, non mancado di lanciare frecciate al Partito democratico ed al Movimento 5 Stelle. Il tanto discusso disegno di legge è fallito, tuttavia, secondo l'ex sindaco di Firenze c'è ancora una possibilità per tutelare i diritti del mondo lgbt, ossia estendere la legge Mancino. Soluzione, questa, che potrebbe andare a genio anche al leader della Lega Matteo Salvini.

Pd e M5s partiti dei bla bla bla

Renzi ha lanciato la sua proposta già sulle proprie pagine social, spiegando che è possibile superare il fallimento del ddl Zan tramite " un semplice articolo per allargare le tutele della Legge Mancino ai casi di omofobia, transfobia, abilismo ". " Chi vuole la legge firma l'emendamento Scalfarotto, chi preferisce il chiacchiericcio continui pure ad attaccarci ", ha aggiunto poi il leader di Italia Viva.

A finire nel mirino anche il Partito democratico ed il Movimento 5Stelle, palesemente criticati dall'ex presidente del Consiglio. " Il Ddl Zan è una delle vicende più gravi, perché si è usato un argomento importante della vita di tanti uomini facendo lorlo credere che si fosse a un passo da un traguardo storico, e poi fregandoli all'ultimo minuto ", ha dichiarato oggi durante l'incontro alla Leopolda. " Il partito dei bla bla bla dei diritti, quello a partire dalla sinistra del Pd e dei 5 Stelle, pensava così di avere più consensi nei sondaggi, si dovrebbe vergognare ", ha concluso.

Le parole di Matteo Renzi hanno naturalmente suscitato polemiche da parte dei soggetti interessati. A replicare all'ex sindaco di Firenze anche una sdegnata Monica Cirinnà, che su Twitter ha commentato: " Mentre Matteo Renzi continua a dire falsità sul ddl Zan alla Leopolda, io sono in piazza a Roma a fianco delle persone trans per il Tdor. Per ribadire che l'identità di genere è dignità e va tutelata. Dov'è Renzi? Dov'è Iv? ".

La posizione di Salvini