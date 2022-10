"Per il fascismo guardate a Mosca, non a Roma". Il Financial Times zittisce la sinistra

Alcuni italiani hanno una visione clemente dell’era mussoliniana, ma i veri fascisti sono altrove. Così, sul Financial Times, lo storico Timothy Garton Ash. Un editoriale che smentisce senza mezzi termini gli allarmi strumentali lanciati dalla sinistra (prima e) dopo la vittoria del centrodestra a trazione Giorgia Meloni. “Per il rischio fascismo bisogna guardare a Mosca non a Roma”, l’analisi tranchant del saggista britannico.

Il Financial Times zittisce la sinistra

L’esperto ha ripercorso la parabola politica della leader di Fratelli d’Italia e ha subito precisato che “presentarla come leader nazionale in continuazione con Mussolini è un’esagerazione giornalistica” . La Meloni, ha proseguito sul Financial Times, è ”senza dubbio una populista di destra, anti-immigrazione, conservatrice e un nazionalista euroscettica” , citando “l’infuocata retorica” di “Dio, patria e famiglia” . E ancora, ha citato i complimenti arrivati da politici di destra come Marine Le Pen e Viktor Orban.

Secondo Timothy Garton Ash, inoltre, l’Italia ha una peculiarità tutta sua legata a “un atteggiamento un po’ rilassato, persino indulgente nei confronti del fascismo di Mussolini, in particolare in alcuni settori della destra italiana” . A confermare questa presunta caratteristica, le dichiarazioni di alcuni politici e la candidatura con FdI di due nipoti del Duce. Ma parlare di rischio dittatura di estrema destra è una sciocchezza e anche il saggista del FT ha le idee chiare sul punto.

“Democrazia italiana meno minacciata di quella americana”