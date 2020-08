Un cruciverba e un rebus: così FdI ironizza sul governo

I giochi enigmistici sono un passatempo perfetto per divertirsi allenando la mente. Uno svago sempre più tipico delle vacanze al mare, quando ci si sdraia in spiaggia tra un tuffo in acqua ed un altro, o quando si sale su un mezzo di trasporto per intraprendere un lungo viaggio. Ma in questa insolita estate segnata dal coronavirus, cruciverba, rebus e rompicapi vari sono divenuti strumenti per diffondere messaggi politici. Se a causa di Covid-19 non si possono fare grandi manifestazione, importanti soprattutto se si tiene conto che manca circa un mese alle elezioni Regionali e al voto sul referendum per il taglio dei parlamentari, ecco allora che Fdi ha abilmente aggirato l’ostacolo.

Il partito guidato da Giorgia Meloni ha, infatti, lanciato l’"Enigma del Patriota", una nuova iniziativa ideata per proseguire l'originale campagna elettorale estiva. Si tratta di un volantino elettorale che ha da un lato tre giochi dedicati al mondo della politica. Non può mancare il classico, e sempre apprezzato, cruciverba: accanto a tante definizioni per così dire normali ve ne sono altre con chiara impronta politica come "Fa comodo solo a chi abita in centro", "Truffa europea", "Lo urlavano i grillini prima di andare al governo", "Urla e cambia spesso idea" e "Tiene in scacco il governo" che hanno come risposte esatte, in ordine, "Monopattino", "Mes", "Onestà", "Grillo” e "Iv". Sul manifestino sono anche presenti il "Rebus" e "Trova le Parole della sinistra" come Inciucio, Caviale, Macron e Tasse. Un modo singolare di parlare di temi di attualità, offrendo allo stesso tempo spunti di riflessione divertenti e sarcastici.