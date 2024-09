Fdi scende in campo per espugnare l'Emilia Romagna

Ascolta ora 00:00 00:00

Riflettori accesi da oggi a domenica al Lido degli Estensi per la festa regionale di Fratelli d'Italia. Per chi è di quelle parti la mente corre subito ai tempi di Mirabello, quando l'allora Alleanza Nazionale riusciva a radunare un tifo da stadio per ascoltare Gianfranco FIni. Non si deve, però, pensare ad alcuna forma di nostalgia né di impronta identitaria per una festa che serve più che altro a fare il punto sul lavoro del governo nazionale e sull'imminente voto per decidere chi guiderà, dopo Stefano Bonaccini, la regione Emilia Romagna. «Nessuna velleità identitaria - spiega il viceministro Galeazzo Bignami che è tra gli animatori dell'evento - d'altronde a Comacchio Fratelli d'Italia supera l 40% e nella vicina Goro sfiora la metà degli elettori. Si tratta di realtà in cui la destra governa». E con risultati importanti, aggiunge il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti. E ricorda il flagello rappresentato dall'invasione del granchio blu negli allevamenti di vongole per i quali l'area è famosa. «La sinistra soffiava sul fuoco ma noi abbiamo dato prova di gestire bene l'emergenza. E gli elettori ci premiano».

A proposito di elezioni, tra gli ospiti della kermesse c'è anche Elena Ugolini, che da indipendente correrà per il centrodestra alle Regionali. «Sarà l'occasione - spiega Bignami - per fare il punto sulla campagna elettorale e per spiegare al meglio il programma elettorale». Il viceministro si dice ottimista sul risultato. «Di sicuro qui è difficile - sottolinea -. D'altronde affrontiamo un candidato conosciuto (il dem Michele de Pascale, ndr), sostenuto da un'ampia coalizione. Il primo sondaggio che abbiamo commissionato dopo l'annuncio della candidatura della Ugolini ci dava sotto di 12 punti. Oggi quei punti sono più che dimezzati e la forbice tende a restringersi ancora». La Festa del lido degli Etensi è messa comunque alla prova dei temi di più stretta attualità: ius scholae, autonomia differenziata e ora il gossip sull'avvicendamento al Ministero della Cultura. «Nessun disagio di fronte al pubblico - ribadisce Bignami -. Mai stati a disagio a parlare con gli italiani, altrimenti significherebbe che abbiamo fatto qualcosa che non risponde a ciò che gli italiani si aspettano».

Tra gli ospiti, oltre alla Ugolini, sono attesi anche Arianna Meloni, il ministro Nello Musumeci il sottosegretario Andrea Delmastro. La serata conclusiva di domenica 15 settembre vedrà protagonista il presidente del Senato Ignazio La Russa che parteciperà a un incontro con il pubblico moderato dalla direttrice del Quotidiano nazionale Agnese Pini.