Federico Molicone: "Fare luce sul caso Moro con una Commissione d'inchiesta"

Si è tenuta in Senato la conferenza Il caso Moro e la guerra fredda italiana: la verità oltre il segreto, organizzata dall'intergruppo parlamentare La verità oltre il segreto. Un'occasione per discutere di uno dei casi più controversi della cronaca e della politica italiana. Il tentativo è quello di raggiungere una verità conclamata, ponendo i paletti in quanto già appurato nelle indagini effettuate nel corso dei 43 anni trascorsi dal suo omicidio. Il caso Moro, però, è solo uno di quelli attenzionati dal gruppo interparlamentare, che ha intenzione di ampliare il raggio d'azione ai casi sospetti del secondo dopoguerra.

La Commissione d'inchiesta su Aldo Moro

" Bisogna fare luce sui fatti insoluti collegati allo scenario internazionale occorsi nel secondo dopoguerra italiano. Per far luce anche sulla vicenda Moro è necessario costituire una Commissione d’inchiesta monocamerale o bicamerale in base alle indicazioni parlamentari, come abbiamo richiesto. Così da scoprire la verità, e non una verità. Lo dobbiamo alle vittime e ai famigliari ", così ha dichiarato Federico Mollicone (Fratelli d'Italia), presidente del gruppo interparlamentare. Il deputato, inoltre, ha evidenziato che " indagare su Moro non può che passare dalle indagini sul Lodo Moro, l’accordo per la santuarizzazione del territorio italiano contro gli attentati dei palestinesi ".

" Parte di verità nei documenti americani "

Federico Mollicone fa riferimento ad alcune lettere che scrisse Aldo Moro " a ridosso della sua esecuzione, per far capire agli apparati investigativi e ai colleghi di governo dell'accordo fatto coi palestinesi ". In queste missive, l'ex presidente del Consiglio parlò della necessità di " richiamare da Beirut Giovannone ", perché " lui poteva essere il tramite operativo ". Il deputato di Fratelli d'Italia non ha dubbi: " Il Lodo Moro è la vicenda del dopo guerra italiano e della guerra fredda italiana. Dai documenti americani che si stanno via via desecretando potremo avere forse dei nuovi tasselli di questo mosaico ". Mollicone, quindi, ribadisce che " importante è la ricerca della verità a 43 anni dai fatti. Perché tutte queste pagine strappate devono trovare una interpretazione di verità. Con questo spirito abbiamo fondato l'Intergruppo ".

" Presidenza del Copasir all'opposizione "