Feltri: "I discorsi delle sardine come quelli degli ubriachi, divertenti ma insensati"

“ Io le ascolto così come quando vado all’osteria e sento i discorsi degli ubriachi che sono divertenti, ma insensati ”. Vittorio Feltri ha affondato le sardine. Ieri sera il direttore di Libero è stato ospite del programma Fuori dal coro, in onda su Rete 4.

Durante la puntata si è parlato anche del movimento di attivismo politico nato lo scorso novembre. A questo proposito Feltri ha sottolineato che dalle sardine “ non abbiamo mai sentito un programma, mai una decisione seria ” da parte loro.

Nel frattempo ieri le sardine si sono radunate in piazza Dante a Napoli ma l’evento è stato un fallimento perché c’era pochissima gente, così come è avvenuto qualche settimana fa a Scampia. In un video messaggio su Twitter, Mattia Santori ha tentato di lanciare l’evento a pochi minuti dall’inizio della manifestazione. il leader del movimento ha pronunciato alcune parole ai pochi presenti, sottolineando che le sardine hanno intenzione di impegnarsi concretamente in vista delle elezioni regionali e delle amministrative.

Domenica a Roma non è andata meglio. Anzi, in questo caso le sardine sono scese in piazza Santi Apostoli senza i 4 fondatori, rimasti a Bologna per organizzare la manifestazione di lunedì che ha chiesto la liberazione di Patrick Zaky, detenuto nel paese nordafricano. Le stesse sardine hanno minimizzato l’episodio. Gli organizzatori hanno parlato di migliaia di partecipanti ma in realtà non c’è stato il pienone. All’evento hanno aderito l'Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), la Casa internazionale delle donne e l'associazione Baobab experience.