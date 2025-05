Ferrovie chiede aiuto a Musk per il web veloce sui Frecciarossa

Ascolta ora 00:00 00:00

A dare la notizia è stato ieri il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso del Festival dell'Economia di Trento: «Una delle mie prime richieste ai vertici delle ferrovie dello Stato, vecchi e nuovi, era di rendere possibile il lavoro e la connessione durante l'intera tratta dell'alta velocità tra Milano e Roma. Su questo dossier è vero che Fs ha scelto due soggetti, con cui sta sperimentando la copertura satellitare, e uno dei due è Starlink visto che è uno dei pochi in grado di garantire questo servizio. Leggevo che alcuni parlamentari del Pd mi accusano di fare dei regali a Elon Musk. Ebbene, se Musk si aspetta che a fargli dei regali sia Salvini è messo male, al massimo può essere il contrario», ha precisato Salvini. «Naturalmente deciderà in piena autonomia Ferrovie dello Stato e se la sperimentazione andrà a buon fine sarò il primo sostenitore di un accordo con Starlink», ha concluso il ministro.

Poco dopo, interpellate dalle agenzie di stampa per una conferma, fonti vicine alle Fs hanno spiegato che «il gruppo sta investendo in progetti di potenziamento della connettività a bordo dei treni e per migliorare l'esperienza complessiva di viaggio dei passeggeri», e che «tra i fornitori ai quali affida il servizio di wi-fi a bordo treno figura l'azienda Icomera che ha integrato Starlink nei propri sistemi. Sono in fase di valutazione e analisi eventuali sperimentazioni» che possano coinvolgere anche i satelliti Starlink per progetti delle società del gruppo guidato da Stefano Donnarumma.

Due settimane fa ScotRail, il principale operatore ferroviario della Scozia, ha annunciato che utilizzerà per la prima volta la tecnologia satellitare di Musk per fornire il Wi-Fi ai passeggeri sui treni durante una sperimentazione di sei mesi.

Sei treni nel nord della Scozia sono stati dotati di apparecchiature che si collegano alla rete satellitare in orbita terrestre bassa (Leo) Starlink. In caso di successo, potrebbe essere esteso anche ai servizi nel sud del Paese.