Fine settimana tragico in montagna. Un morto in uno scontro tra sciatori

Tragico fine settimana sulle Alpi. Undici sciatori hanno perso la vita, quasi tutti travolti da valanghe mentre praticavano il fuori pista, in val d'Ultimo, vicino Merano, un altoatesino di 36 anni ha perso la vita in uno scontro con uno snowboarder.

L'incidente è avvenuto ieri mattina nel centro sciistico Schwemmalm, a circa 2.250 metri di quota, sulla Mutegg, una pista nera per esperti, ma larga e con una pendenza regolare, dunque considerata non particolarmente pericolosa. Dopo un sabato con raffiche in quota fino a 140 km/h, nella notte il vento si è placato e ieri era una bellissima giornata di sole. Le piste erano affollatissime. Il giovane deceduto, un altoatesino di 36 anni, era salito in val d'Ultimo dalla vicina Lana per godere delle piste perfettamente innevate. Durante la discesa lo sciatore si è scontrato violentemente con uno snowboarder. Nella caduta ha perso il casco, riportando gravissime ferite alla testa. Lo snowboarder invece è finito in ospedale a Merano: ha riportato un trauma alla schiena, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti subito alcuni medici e infermieri, che si trovavano lì per una gara di sci. In pochi minuti è arrivato anche l'elisoccorso, decollato in val Venosta. Ma nonostante lunghi tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto ancora sul posto. E ora i carabinieri sono impegnati nell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, anche raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla tragedia. La convivenza di sciatori e snowboarder sulle piste non è sempre facile, perché gli appassionati della «tavola» disegnano sulla neve traiettorie diverse da quelle dei moderni sci carving.

In Alto Adige in questo fine settimane sono morti tre sciatori. In valle Aurina è stato ucciso da una slavina durante un fuori pista un 32enne del posto, mentre sull'Alpe di Fanes la vittima è stata una scialpinista tedesca di 31 anni. Anche l'Austria ha registrato una vera e propria strage nel fine settimana. Almeno otto persone sono state travolte da valanghe, sulle Alpi austriache, dopo le abbondanti nevicate che hanno reso molto instabile il manto nevoso. Ieri sono stati ritrovati i corpi senza vita di cinque persone, tre delle quali travolte sabato da masse di neve nelle stazioni di Sankt Anton e Kaunertal. Sotto un'altra valanga, nella valle Otztal, sempre in Tirolo, ieri mattina è morto un altro sciatore, mentre all'alba un addetto ai servizi di preparazione delle piste è stato travolto nella regione tirolese di This.