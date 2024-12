Fisco, il governo semplifica Ires e Irpef

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni riunisce il Consiglio dei ministri per formalizzare il battesimo del neoministro Tommaso Foti, che lascia la guida dei deputati di Fdi per accomodarsi al governo. In apertura dei lavori c'è la prima novità: la delega al Sud resta nelle mani del premier. Mentre al neoministro vengono assegnate tre importanti compiti: Pnrr, Coesione territoriale e Affari europei. Nel giorno dell'esordio di Foti, la riunione di governo si occupa principalmente di Fisco. Ed è il viceministro Maurizio Leo, ispiratore della riforma Fiscale, a dettare i provvedimenti.

Il Cdm dà infatti il via libera al decreto che introduce una mini-riforma di Ires e Irpef. Ma soprattutto arriva l'ok al bonus Natale da 100 euro in busta paga a dicembre 2024 assieme alla tredicesima. Viene ampliata la platea dei beneficiari. Rientrano i nuclei con un reddito non superiore ai 28mila euro e un figlio a carico. Inoltre il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ufficializza la riapertura dei termini del concordato biennale preventivo. La nuova finestra si chiude il 12 dicembre. Il concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente. Buoni anche i riscontri dalla lotta all'evasione fiscale: nel periodo giugno-ottobre, infatti, il numero di verifiche è cresciuto del 33% rispetto ai primi cinque mesi del 2024. Particolare attenzione è stata rivolta alle attività degli influencer.

L'altra grande novità approdata in Cdm riguarda la rimodulazione del sistema Irpef e Ires nella parte della determinazione del reddito. Per i redditi da lavoro autonomo chiarisce Leo - «viene razionalizzata tale categoria reddituale con una sostanziale semplificazione del sistema, avvicinandola a quella del reddito d'impresa. Inoltre, viene introdotta la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale. Questa misura favorisce la crescita e la competitività dei professionisti». Per i redditi agrari, saranno introdotte regole che valorizzano le colture innovative, come le vertical farm e le colture idroponiche. Nello specifico si tratta di due sistemi innovativi di coltivazione. La prima, vertical farm, prevede la coltivazione in verticale, per ridurre il consumo di suolo. L'altra, la culture idroponica, prevede la coltivazione all'esterno del suolo (senza terra ma solo con acqua ndr.). «L'obiettivo ricorda il viceministro Leo è sostenere un'agricoltura tecnologica e moderna, che renda il nostro Paese, anche dal punto di vista fiscale, al passo con i tempi».

Anche il reddito d'impresa viene rivisto. Si riduce il doppio binario civile-fiscale e si rivoluziona il sistema di riporto delle perdite infragruppo, allineandolo agli standard europei. Viene inoltre disciplinata la scissione per scorporo e riviste le operazioni di conferimento e liquidazione. Tra gli altri punti viene prorogata, d'intesa con la Commissione Ue, la tonnage tax. In tal modo, si darà l'opportunità alle imprese armatoriali che possiedono navi con oltre 100 tonnellate di stazza, di poter beneficiare di questo regime che altrimenti sarebbe scaduto.

Si interviene anche sulle aliquote delle società di comodo, con particolare attenzione alla determinazione del reddito per quelle immobiliari e da partecipazione. «Con questo decreto ribadisce Leo - il governo continua il cammino verso la costruzione di un fisco più efficiente».