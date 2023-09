Il sindaco infanga le Frecce tricolori. "Nazionalismo irrispettoso dei tedeschi"

Il bianco, il rosso e il verde non sono colori «appropriati» per «un'area etnicamente molto sensibile come la nostra e l'esecuzione delle manovre delle Frecce Tricolori sopra l'Alto Adige deve essere riconsiderata dai decisori alla luce della nostra storia turbolenta».

Parola di Harald Stauder, sindaco di Lana in provincia di Bolzano. Il primo cittadino della ridente località ha voluto così esprimere il proprio disappunto per l'esibizione della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica il prossimo 24 settembre nel capoluogo altoatesino per celebrare il centenario della forza armata. «Un atto nazionalistico insensibile nei confronti della popolazione di lingua tedesca e ladina», ha aggiunto Stauder, esponente della Piattaforma Heimat («Patria»), l'ala più oltranzista della tradizionalmente moderata Südtiroler Volkspartei.

L'intervento, decisamente sopra le righe, è probabilmente una mossa politica per non farsi scavalcare a destra dalla Heimatbund, l'associazione indipendentista confluita nella Bürger Union für Südtirol. Il leader dell'Heimatbund, Roland Lang, ha infatti salutato la manifestazione con toni per nulla concilianti. «Sembra che ci sia bisogno di dimostrare che il fascismo è vivo e vegeto e che è il padrone di casa», ha chiosato Lang. Quest'ultimo è stato a sua volta costretto ad alzare i toni per incalzare Freiheit (Libertà), la formazione irredentista sudtirolese che vorrebbe ricongiungersi con l'Austria e la cui esponente più carismatica è Eva Klotz (nota per i 946mila euro di buonuscita dopo un quarantennio in consiglio provinciale), la simpatica politica altoatesina che va in giro vestita con il Dirndl, il costume tradizionale, e con i capelli raccolti in una lunga treccia. Le elezioni provinciali sono imminenti e bisogna, dunque, promettere agli elettori che il ricongiungimento con Vienna (o quanto meno con Innsbruck) non è così lontano.

La solita sceneggiata napoletana in salsa sudtirolese ha ovviamente indispettito la maggioranza di centrodestra. Nino Minardo, presidente leghista della commissione Difesa della Camera, ha definito quelle di Stauder, «prese di posizione insensate e fuori dal tempo» giacché «la Pattuglia acrobatica nazionale non è in alcun modo divisiva». Per Marco Galateo, capogruppo Fdi nella Provincia di Bolzano, si tratta di «dichiarazioni offensive nei riguardi di una delle tradizioni più affascinanti e unificanti del nostro Paese» e che «creano divisioni e incomprensioni».

Insomma, quella per le Frecce Tricolori è un'altra battaglia culturale da portare avanti in un territorio nel quale l'uso dell'italiano è sempre più osteggiato e anche l'indicazione stessa «Alto Adige» è praticamente soppiantata dal tedesco Südtirol. Capricci degli enfants gâtes altoatesini, coccolati da una spesa pubblica pro capite di 10.958 euro, la più alta tra tutte le Regioni italiane. Il più grande spreco di uno Stato che a Bolzano e provincia non riconoscono come il loro.