Fondi Lega, agli arresti domiciliari 3 commercialisti vicini al partito

"Siamo assolutamente tranquilli" . Nessuno scossone in casa Lega dopo che questa sera sono finiti agli arresti domiciliari tre commercialisti ritenuti vicini al Carroccio e coinvolti nell'inchiesta della procura di Milano sulla compravendita di un immobile a Cormano da parte della Lombardia Film Commission, di cui sono soci sia la Regione sia il Comune di Milano e che si occupa essenzialmente di promozione cinematografica. "Finirà in nulla come tante altre inchieste che cercavano soldi in Russia, in Svizzera o in giro per il mondo che non c'erano" , assicurano fonti vicine al partito.

L'ordinanza del gip

Come si legge sul sito della fondazione, la Lombardia Film Commission è nata con l'obiettivo di "promuovere sul territorio lombardo la realizzazione di film, fiction tv, spot pubblicitari, documentari e di ogni altra forma di produzione audiovisivo" . A farla finire al centro degli interessi dei pm ci sarebbe una compravendita immobiliare, secondo l'accusa, "a prezzo gonfiato" . L'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita in serata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, è stata emessa dal gip del Tribunale ordinario di Milano. Tutto parte da un'indagine del pm Stefano Civardi e dell'aggiunto Eugenio Fusco. È da quelle carte che sono partite le accuse contro i tre commercialisti (Michele Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni) e Fabio Giuseppe Barbarossa, anche lui agli arresti domiciliari. Le accuse che gli sono state mosse contro sono, a vario titolo, "peculato, turbata libertà nella scelta del contraente e sottrazione fraudolenta di pagamento delle imposte" . Per la stessa vicenda, come ricordato dalla stessa procura di Milano in una nota, lo scorso luglio era stato fermato anche Luca Sostegni, considerato il braccio destro di Scillieri.

L'acquisto del capannone