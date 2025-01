Forza Italia cresce in Lombardia e torna "in vetta" a Roccaraso

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra gli impegni da ministro degli Esteri e quelli da vicepremier, Antonio Tajani (foto) vuole essere molto presente come leader di Forza Italia. «Sabato e domenica - dice - sarò a Roccaraso per Azzurri in vetta, una festa in montagna che avevamo abbandonato negli ultimi anni ma che torna come segnale di vitalità del partito, che continua a crescere e vuole essere sempre più presente sul territorio».

Proprio ieri a Milano il coordinatore Alessandro Sorte ha annunciato l'adesione a Fi del consigliere regionale Giuseppe Licata, ex-Iv. Con lui sono 9 i consiglieri azzurri, 3 in più rispetto alle elezioni, e si allarga a 51 la maggioranza di centrodestra in Lombardia. «Siamo a lavoro per far crescere il nostro movimento politico - spiega Tajani - la casa dei moderati e far sì che anche gli elettori di centrosinistra possano guardare a noi come unica grande forza di centro in Italia. La sinistra non ha più il centro, tanti ex dc e socialisti possono trovare in Fi un luogo di riferimento. Dobbiamo prepararci per le Comunali di Milano: abbiamo le carte in regola per vincere e tante idee per il candidato sindaco, penso a Letizia Moratti o a Gabriele Albertini». L'ultimo sondaggio di Swg dà il partito azzurro al 9,4%, in netto miglioramento e a un passo dal ritorno alla doppia cifra dei tempi d'oro del berlusconismo, mentre la Lega in calo all'8,6 % conferma di non essere più la seconda forza della maggioranza. Anche per Youtrend Fi è cresciuta in tutto il 2024, dal 7,5 di gennaio al 9,6 delle europee di giugno, con una «supermedia» del 9,1 a dicembre. Alle elezioni regionali la lista azzurra ha preso la percentuale più alta in Abruzzo, 13,4% e su queste montagne tra Roccaraso e Rivisondoli è simbolico il ritorno di «Azzurri in vetta», manifestazione fermatasi nel 2017. Nazario Pagano, coordinatore azzurro abruzzese ne è la mente. «Con Tajani - dice - abbiamo deciso a settembre che è un buon momento per rilanciare l'azione politica e dopo due settimane di sosta per le Feste, c'è fame di politica. Il sito per le iscrizioni registra già 400 iscritti, gente comune che ha voglia di partecipare.

Sabato il tema centrale sarà la giustizia, mentre in parlamento si arriva al primo voto (oggi a Montecitorio, ndr) sulla separazione delle carriere, ma parleremo anche di montagna e spopolamento dei borghi. Domenica ci concentreremo sull'economia, sul nuovo corso americano e sui temi della cittadinanza». Tutti i big figurano nel programma, dai ministri ai governatori ai capigruppo.