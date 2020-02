Fraccaro "minaccia" Renzi: "Farà la fine di Salvini"

Matteo Renzi rischia di fare la fine di Matteo Salvini e se cade l’esecutivo è meglio andare al voto. Due concetti chiari quelli espressi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. L’esponente grillino analizza il contesto politico attuale e lo fa senza peli sulla lingua.

Le elezioni sono uno scenario che nessuno considera in questo momento ma per Fraccaro sono una via possibile. " Se non ci sono le condizioni per proseguire, allora è giusto tornare dagli elettori - precisa il deputato pentastellato -. Se si va avanti così, meglio votare che vivacchiare ”. Bisogna considerare però il referendum sul taglio dei parlamentari a fine marzo e la finestra elettorale sbarrata fino all’autunno. Non è un problema per Fraccaro perché “ in democrazia è sempre possibile votare. Ed è una via che va sempre rispettata ”. L’ex ministro spiega che basterebbe aspettare il referendum e poi andare a votare a settembre.

Ieri sera Renzi è stato ospite nel salotto di Bruno Vespa e ha proposto un patto di legislatura per introdurre l’elezione diretta del presidente del consiglio. Fraccaro sottolinea che “ a Palazzo Chigi sono già aperti dei tavoli sulle riforme. Chi vuole, partecipa e propone ”. E lancia un altro segnale all’ex premier quando conferma che è meglio dialogare nelle sedi istituzionali piuttosto che nei programmai televisivi. “ Io comunque non guardo la tv, io lavoro per il Paese. E lo stesso fa Conte ”, evidenzia il sottosegretario alla presidenza del consiglio, il quale sottolinea che non è possibile andare avanti con le polemiche. In un'intervista a Repubblica, Fraccaro ricorda quanto è successo nel precedente governo in cui “ mentre il premier lavorava ai dossier a Palazzo Chigi, Salvini andava in giro per le piazze a chiacchierare e tenere comizi. Come è andata lo sappiamo: chi faceva chiacchiere ha perso ”. L’ex ministro non sa se si ripeterà un simile scenario con Renzi ma è convinto che troppe parole non producano nulla di buono. Secondo il sottosegretario è necessario che ognuno chiarisca le sue intenzioni e lo faccia subito.