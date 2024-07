Francesca scomparsa, trovati effetti personali. Arrestato l'ex marito

Ascolta ora 00:00 00:00

Effetti personali, come il bite dentale nella sua custodia e un beauty case, un accappatoio e il brandello di una felpa di Francesca Deidda, l'impiegata di 42 anni di San Sperate (Cagliari) scomparsa il 30 maggio scorso, sono stati trovati durante l'ampia battuta di ricerche del suo corpo nel sud della Sardegna organizzata da carabinieri, soccorso alpino, protezione civile, corpo forestale e volontari. Un centinaio di persone che hanno battuto palmo a palmo l'area tra Sinnai e San Vito, nelle vicinanze del Ponte Romano, in particolare la vecchia strada statale 131 «Orientale sarda». La donna - secondo i magistrati che nei giorni scorsi ne hanno disposto l'arresto con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere - sarebbe stata uccisa dall'ex marito, Igor Sollai, autostrasportatore, suo coetaneo, che ne avrebbe nascosto il corpo per settimane e si sarebbe sostituito a lei usando il suo telefono per mandare messaggi a parenti e amici facendo loro credere che la sparizione della donna fosse volontaria e collegata alla fine della loro relazione. Sollai scambiava solamente messaggi senza mai dare la possibilità di un colloquio telefonico. Gli viene contestato anche l'invio di una mail con cui la moglie annunciava al suo datore di lavoro il suo licenziamento.

L'uomo continua a dichiararsi innocente e il cadavere ancora non si trova. Le ricerche si sono concentrate vicino all'alveo di un fiume nella zona di San Priamo, nel territorio di San Vito, sulla base dell'ultima localizzazione del telefono di Francesca. Gli indumenti e gli effetti personali trovati ieri dai carabinieri sono ora all'esame del Ris. Sul posto sono arrivati il pm della procura di Cagliari, Marco Cocco, che coordina le indagini, e il comandante dei carabinieri compagnia di Iglesias, Fabio Alfieri.

Nell'alveo del corso d'acqua è stato trovato anche un telo bianco, appallottolato, anch'esso sarà oggetto di analisi. Non si esclude nelle prossime ore l'arrivo dalla penisola di unità cinofile specializzate nel ritrovamento di cadaveri, se le battute in corso non daranno risultati.