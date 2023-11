"Funzionari Usa contro la linea Biden"

Anche negli Stati Uniti si sta alimentando una fronda di protesta a favore della Palestina e contraria all'azione di Israele, con anche il presidente Joe Biden messo nel mirino. Un centinaio di funzionari governativi statunitensi del dipartimento di Stato americano e dell'Agenzia Usa internazionale per lo sviluppo, Usaid, hanno infatti firmato una nota interna in cui criticano la Casa Bianca per «ignorare la vita dei palestinesi» e per aver mostrato una «riluttanza a allentare l'escalation» nella guerra tra Israele e Hamas. Il promemoria, ottenuto dal portale Axios, ,mostra per la prima volta in maniera esplicita l'opposizione interna alla strategia di Biden riguardo la guerra in Medio Oriente.

Il presidente americano ha avuto sin dal primo giorno una posizione netta, col fermo sostegno al diritto di Israele a difendersi dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, pur sollecitando allo stesso tempo maggiori aiuti umanitari per i civili palestinesi. Il promemoria datato 3 novembre, che secondo Axios è stato promosso da un «giovane diplomatico» all'interno del dipartimento di Stato, accusa Biden di non aver contrastato i «crimini di guerra» israeliani a Gaza. Inoltre, si accusa l'amministrazione Biden di aver «raddoppiato la costante assistenza militare al governo israeliano, senza linee rosse chiare o attuabili». Il documento è stato inviato attraverso un canale approvato all'interno dell'agenzia che consente l'espressione di dubbi privati sulla politica ufficiale del governo in quelli che sono noti come «cablo di dissenso». I dispacci hanno lo scopo di consentire ai diplomatici di sollevare obiezioni alla strategia del Dipartimento di Stato senza timore di ritorsioni e sono stati istituiti sulla scia della guerra del Vietnam come una forma di controlli ed equilibri interni. Ma sarebbero destinati a rimanere privati.