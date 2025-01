Fuoco e Fiamma

Ascolta ora 00:00 00:00

Vorrei che il sindaco di Bologna Matto Lepore smettesse di giocare con le bandiere, quel gioco non gli riesce. Ha fatto sventolare da Palazzo Accursio la bandiera palestinese mentre una massa di antisemiti attaccava la sinagoga. Ora l'ha piazzata insieme a quella israeliana con quella della pace. Ma la bandiera palestinese non è come quella di Israele, un Paese che dal 1948 è l'orgoglio del mondo letterario, scientifico, agricolo, che ha combattuto senza sosta contro aggressioni e rifiuti continui pronunciati proprio in nome di quella bandiera. È offensivo che adesso quel sindaco, che non ha saputo condannare l'antisemitismo, le metta una accanto all'altra come a pareggiare il ruolo di Israele e dei palestinesi in una prospettiva di pace.

Solo Israele vuole la pace e per questo combatterà fino in fondo il terrorismo. La bandiera palestinese è ancora quella del terrorista che ancora ieri pomeriggio ha attaccato i cittadini di Tel Aviv mentre si è siglata la tregua. Una delle tante provocazioni che avranno luogo in nome di quella bandiera. Questo sindaco, mettendo sullo stesso piano le due bandiere, si dimostra contrario alla pace. La bandiera bianca e azzurra con la stella di David rappresenta specie in queste ore, niente di meno della democrazia, della storia unica e gloriosa del popolo ebraico, della lotta contro gli inesprimibili crimini che hanno ucciso 1.200 persone e hanno trascinato nelle gallerie di Gaza 252 creature solo perché ebrei. Dall'altra parte, con la stessa bandiera, vediamo sia Hamas sia l'Anp, che non ha mai condannato il 7 ottobre, loro sono i 737 che verranno ora liberati in cambio dei rapiti (1.890 in totale): vedremo uscire dal carcere terroristi come Zakaria Zubeidi, capo delle brigate di Al Aqsa, alla testa di numerosi attacchi omicidi plurimi, come Mahmud Varda, 48 ergastoli, come Ahmed Dahiri, assassino di una donna palestinese e tanti altri assassini, che hanno fatto saltare per aria caffè, pizzerie, autobus. Ora si reincisteranno a Hevron e a Gerusalemme con la stessa bandiera e seguiranno l'indicazione di Jibril Rajub, grande capo della Lega calcio palestinese, uomo politico di primo piano, che dice che Fatah e Hamas si devono coordinare per organizzare insieme la resistenza.

Israele si prepara a contenere con coraggio questo esercito di assassini che marcerà con la bandiera che piace al sindaco di Bologna: ma la loro bandiera è quella della morte, mentre quella di Israele è quella della libertà. Per favore, qui si tratta di necessità, non di simpatia.

Quindi smettiamola con le lodi melense della pace. Gli unici che hanno diritto di parlarne, con scetticismo e nostalgia, sono quelli che hanno combattuto e combatteranno l'antisemitismo e l'odio che promana da quella bandiera.