Fuori strada con lo scooter e schianto: morti due fidanzati milanesi

I due giovani, lui di 25 anni e lei di un anno più piccola, tornavano a casa nella notte sullo scooter. Sono usciti di strada e si sono schiantati: sarebbero morti sul colpo. È finita così, in una stradina di campagna a sud di Milano, la storia di Alexandru e Sarah, fidanzati e conviventi da un anno. Da una prima verifica, sembra che nessun altro veicolo sia coinvolto nell'incidente mortale. Ma le indagini dei carabinieri sono in corso.

Sarah Ernani, che avrebbe compiuto 25 anni il prossimo ottobre, e Alexandru Viorel Ichim, 26 anni alla fine di maggio, erano a bordo di uno scooter Kymco 125. Dopo una serata con gli amici a Mulazzano, nel Lodigiano, verso mezzanotte stavano tornando a casa a Tribiano, in provincia di Milano. Percorrevano la strada comunale 704 che appunto collega i due paesi. Il tratto di strada è isolato e sterrato, senza illuminazione e senza telecamere. A un certo punto, in curva, il 25enne alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi ancora da chiarire. Lo scooter ha sbandato ed è finito in un fosso asciutto ma profondo quattro metri. Poi ha terminato la propria corsa sbattendo contro un muretto in cemento e balzando ad alcuni metri i due giovani fidanzati.

Nella notte, in una zona molto poco battuta, nessuno si è accorto di Sarah e Alexandru. Solo ieri mattina poco prima delle 8 alcune persone uscite a fare jogging hanno notato lo scooter nella roggia e poco lontano i corpi delle vittime. I due ventenni indossavano ancora il casco allacciato. Sono stati subito allertati i soccorsi e insieme al 118 con ambulanza e automedica sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Melegnano e i carabinieri della compagnia di San Donato, cui sono affidate le indagini sulla dinamica. I sanitari non hanno potuto fare nulla per i ragazzi, che erano probabilmente morti da ore.

Sarah Ernani era nata a Vizzolo Predabissi ed era residente a Salerano sul Lambro, sempre nel Lodigiano. Alexandru Viorel Ichim era nato a Tulcea, in Romania, era cresciuto a Mulazzano e risiedeva a Tribiano. La coppia aveva scelto proprio Tribiano, centro di circa 4mila abitanti, per andare a vivere insieme. Molti abitanti della zona hanno espresso dolore sui social per la morte dei giovani.

Sul profilo del Comune di Tribiano ieri è comparso un grande fiocco nero in segno di lutto e un messaggio a nome di tutti i comuni coinvolti: "Le comunità di Mulazzano, Tribiano e Salerano sul Lambro si stringono nel dolore delle famiglie, degli amici e di tutti i cari delle vittime del tragico incidente che nella notte ha visto coinvolti due giovani residenti a Tribiano, originari di Salerano e Mulazzano".