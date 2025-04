Il futuro della Nato: presto combatterà con il supporto dell'Ia

Ascolta ora 00:00 00:00

La Nato acquisisce un sistema di combattimento basato sull'Intelligenza artificiale. Lo riporta una nota spiegando che la Nato Communications and Information Agency (Ncia) e Palantir Technologies (Palantir) hanno finalizzato l'acquisizione del Palantir Maven Smart System Nato (Mss Nato) per l'impiego nell'ambito dell'Allied Command Operations (Aco, Comando alleato delle operazioni) della Nato, «segnando un significativo passo avanti nella modernizzazione delle capacità di combattimento dell'Alleanza».

Il sistema, viene spiegato, consente a comandanti e combattenti di sfruttare l'intelligenza artificiale all'avanguardia «in modo sicuro e protetto nelle principali operazioni militari». Fornendo all'Alleanza una capacità di combattimento comune basata sui dati, attraverso un'ampia gamma di applicazioni di intelligenza artificiale (dai modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm) all'apprendimento generativo e automatico), Mss Nato «migliora la fusione e il targeting dell'intelligence, la consapevolezza e la pianificazione dello spazio di battaglia e il processo decisionale accelerato», viene sottolineato. Si prevede che l'Aco inizierà a utilizzare il nuovo sistema entro i prossimi 30 giorni. Attraverso Mss Nato, Shape, il Comando supremo delle potenze alleate in Europa, prevede di accelerare l'adozione di altre nuove capacità in fase di sviluppo all'interno dell'Alleanza, inclusi nuovi modelli di intelligenza artificiale emergenti, nonché modellizzazione e simulazione, a dimostrazione di una partnership solida e duratura tra la base tecnologica nordamericana ed europea. «Aco è in prima linea nell'adozione di tecnologie che rendono la Nato più agile, adattabile e reattiva alle minacce emergenti. L'innovazione è fondamentale per la nostra capacità di combattimento. Maven Smart System Nato consente all'Alleanza di sfruttare dati complessi, accelerare il processo decisionale e, così facendo, aggiungere un reale valore operativo», ha dichiarato il Generale Markus Laubenthal, Capo di Stato Maggiore di Shape. «Ncia - viene riferito - è lieta di collaborare con il Comando supremo delle potenze alleate in Europa (Shape) e Palantir per fornire Mss Nato al combattimento, fornendo all'Alleanza capacità di AI personalizzate e all'avanguardia e dotando le nostre forze degli strumenti necessari sul campo di battaglia moderno per operare in modo efficace e decisivo», ha dichiarato Ludwig Decamps, direttore generale della Ncia.

L'acquisizione del Mss Nato è stata, viene riferito, una delle più rapide nella storia della Nato, impiegando solo sei mesi dalla definizione dei requisiti all'acquisizione del sistema.

In seguito all'annuncio, le azioni di Palantir - società di software statunitense con sede a Denver co-fondata dal miliardario della tecnologia Peter Thiel - hanno guadagnato oltre il 5% alla Borsa di New York.