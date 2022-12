Gaia sparita dal traghetto: "Si è gettata in mare"

È stata depositata dalla Procura di Palermo la consulenza sul cellulare di Gaia Randazzo, la ragazza misteriosamente scomparsa mentre, la notte tra il 10 e l'11 novembre scorso, sul traghetto Superba delle Grandi Navi Veloci partito da Genova, navigava verso la Sicilia. Il tecnico incaricato dai pm di Palermo a questo punto non ha però dubbi: la ragazza si sarebbe suicidata lanciandosi in mare. Una conclusione, ora messa a disposizione anche dei legali della famiglia della 20enne di Codogno, che si basa su alcuni video girati da Gaia in cui si comprende chiaramente la sua volontà di farla finita probabilmente a causa della fine del rapporto con il fidanzato.

I video che la giovane ha fatto da sola non sono mai stati inviati e sono rimasti sul cellulare. I genitori di Gaia, che stava andando in Sicilia da alcuni parenti, hanno sempre contestato l'ipotesi del suicidio ritenendo che la ragazza non avesse in realtà motivi per togliersi la vita e hanno più volte sollecitato ulteriori indagini. Secondo alcune indiscrezioni però, il perito si sarebbe concentrato in particolare su alcune parti dei video nel cellulare, quelle in cui la ragazza sembrerebbe particolarmente turbata e farebbe esplicito riferimento all'ex fidanzato e alla loro relazione finita. Sullo stesso telefono ci sarebbe persino un messaggio, una frase di addio non inviata come tutto il materiale al vaglio degli inquirenti in queste ore.

Elementi che, appunto, confermerebbero la tragica ipotesi del suicidio. Ma intervistata dal sito «Fanpage.it», Angela Palazzolo, la mamma della ventenne scomparsa, continua a rigettare l'ipotesi dei periti e anzi, in merito ha commentato: «La pista del suicidio per noi è infondata ed è quella più semplice per chiudere il caso in fretta. Noi non ci crediamo e le segnalazioni degli ultimi giorni non fanno che rafforzare le nostre convinzioni: il rischio che Gaia sia stata avvicinata da malintenzionati che possono averle fatto del male è concreto».