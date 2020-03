Gallera lancia l'allarme: "Mancano ancora mascherine"

"Il numero di mascherine a disposizione non è ancora sufficiente ". A lanciare (di nuovo) l'allarme è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che è intervenuto al programma Agorà.

Ieri, insime al presidente regionale Attilio Fontana aveva chiesto al governo una stretta sulle misure adottate per far fronte all'emergenza coronaviru: " Chiudere tutto ", era l'appello lanciato dall'assessore nel corso del programma. " Abbiamo la necessità di rallentare il cuore della Regione - ha spiegato- s enza arrestarlo, altrimenti non riparte più, ma se batte lentamente può ripartire ".

Poi, in serata era arrivato l'annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, deciso a blindare tutta l'Italia: negozi chiusi fino al 25 marzo, ad esclusione di farmacie, alimentari, tabacchi, benzinai ed edicole. La decisione, commenta Gallera, " è un segnale forte e lo apprezziamo. Un passo importante ". Poi ha aggiunto che " l'allegato contiene alcuni elementi in contraddizione e che allargano un pò le maglie. Ma ora è fondamentale il messaggio forte che è arrivato. Al di là dei negozi moltissime aziende hanno già chiuso. Questo è molto positivo ". L'assessore ammette anche la perplessità nel lasciare aperte " le profumerie e i negozi di ottica ".

In ogni caso, tutte le attività che resteranno aperte dovranno " garantire le misure di sicurezze, mascherine, guanti e distanziamento ". Ma, denuncia l'assessore lombardo al Welfare, " il numero delle mascherine a disposizione non è ancora sufficiente ". Così, ancora una volta, l'Italia e, in particolare, la Lombardia, è in emergenza: " Anche questa è una corsa contro il tempo ", dice Gallera. E spiega: " C'è un progetto ambizioso di 500 posti di terapia intensiva che però si realizza se la protezione civile riesce a mettere a disposizione 500 respiratori ", che per il momento non ci sono ancora. Il progetto prevede l'allestimento di un ospedale da campo realizzato " nei capannoni della Fiera di Milano " e potrebbe essere pronto "i n 6 giorni ". Per realizzarlo, però, servono i respiratori: " la protezione civile deve darci in queste ore una risposta. Se arrivano, in 6 giorni prepariamo il modulo che poi potrà essere messo a servizio del Paese" .