Genitori e bimbo morti in una villa: intossicati dal gas

Una famiglia composta da due adulti e un bambino di dieci anni è stata trovata morta in una casa a San Felice a Ema, frazione alle porte di Firenze. Un'altra bambina, dell'età di sei anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer, per lei si parla di gravi danni cardiaci ed è in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Tra le ipotesi c'è quella che siano stati intossicati dal monossido di carbonio. Secondo quanto reso noto dai Vigili del fuoco del comando di Firenze, quando sono arrivati nell'edificio chiamato Villa Mazzacosta (nella foto di Firenze Today), in campagna, nessuno dei componenti la famiglia ha risposto alle richieste dei pompieri, che hanno così sfondato la porta e sono entrati all'interno dell'appartamento portando all'esterno un uomo, una donna e due bambini. Immediate le manovre di rianimazione per le quattro persone, al termine delle quali purtroppo il medico ha constatato il decesso del padre, della compagna, e di un bimbo, mentre la figlia è stato trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer.

Sul posto è stato richiesto l'intervento del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e del funzionario di servizio. Immediatamente sonoiniziati i rilievi che dovrebbero servire a ricostruire quanto accaduto.

Il pericolo di fuga di monossido di carbonio ha spinto le forze dell'ordine a isolare la villetta e a ridurre il traffico sulla strada antistante. Scioccati i vicini di casa: S«Abitavano qui da circa quattro anni, a dare l'allarme è stata probabilmente la vicina di casa che è sopravvissuta», dice uno di loro, sentito dal Corriere Fiorentino.