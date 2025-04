Selvatiq gin, giro del mondo in tre ginepri

Ascolta ora 00:00 00:00

Famiglia cupressacee, genere Juniperus. Ma gli amici possono chiamarlo ginepro. E di amici questo arbusto diffuso in mezzo pianeta ne ha tanti, considerando il boom globale del distillato a base delle sue odorose bacche: il gin. Il cui successo ha dato la stura a infiniti brand di spiriti e altrettante distillerie.

Il marketing punta quasi sempre sulle diverse botaniche, gli ingredienti che differenziano i gin e che vanno dalle spezie ed erbe classiche, fino a bizzarrie come i gusci di cozze o la coppa di maiale. Ma nessuno parla del vero deus ex machina nascosto, il protagonista oscuro del distillato: il ginepro appunto.

Selvatiq nasce proprio per rimettere il ginepro al centro dello show. Anzi, le diverse varietà di ginepro, che a seconda dell'areale in cui cresce sviluppa note differenti, come l'uva e il terroir del vino. Il progetto nasce nel 2019 con un approccio «nomade»: trovare materie prime agli angoli più estremi del pianeta per produrre distillati unici. Nel 2024, sotto la guida di Giacomo Sandri e Marco Magnocavallo (l'inventore di Tannico), il grande salto, con la distribuzione affidata a un altro grande nomade dei barili, Luca Gargano di Velier. Il frutto della collaborazione è una serie di tre London dry gin basati su tre ginepri selvatici di tre territori estremi: Juniperus Indica raccolto sull'Himalaya a 3500 metri di altezza, Juniperus Oxycedrus dalla macchia mediterranea della Sardegna e Juniperus Osteosperma dal deserto dello Utah.

Le «coccole» (le bacche di ginepro) sono raccolte a mano, come le altre botaniche: pepe di Timur, cardamomo nero e fiori per l'Himalaya: mirto, timo, foglie di fico e arancia per la Sardegna; artemisia, sommacco e salvia bianca per lo Utah. Prodotti dall'Antica Distilleria Quaglia, i tre gin (Selvatiq Himalayan, 45.

1%, 55 euro; Selvatiq Mediterranean, 43%, 45 euro; Selvatiq Desert, 48.1%, 48 euro: il nostro preferito), sono perfette variazioni sul tema del ginepro, ideali per comprendere quanto questa pianta sia la vera protagonista del nostro caro gin.