Georgescu, bocciatura bis: è fuori dal voto L'estrema destra cerca un altro candidato

È ufficiale: Calin Georgescu non parteciperà alle elezioni presidenziali del prossimo 4 maggio in Romania. La Corte Costituzionale di Bucarest ha respinto il ricorso del leader populista contro la decisione della commissione elettorale che lo aveva escluso dal voto citando irregolarità nella documentazione presentata e le indagini penali in corso a suo carico, comprese quelle di attacco all'ordine costituzionale e creazione di una organizzazione fascista e razzista. Una decisione che potrebbe inasprire ulteriormente il clima politico nel Paese, con possibili nuove proteste e manifestazioni a sostegno dell'esponente di estrema destra, che i sondaggi hanno dato fino all'ultimo come favorito con il 40 per cento. Georgescu aveva anche vinto il primo turno delle elezioni del 24 novembre scorso con il 22,94 per cento, qualificandosi per il ballottaggio poi annullato dalla Corte Costituzionale per le ingerenze russe nel processo elettorale.

L'estromissione definitiva di Georgescu rappresenta un duro colpo per l'Alleanza per l'Unione dei Romeni (AUR), formazione di estrema destra che lo aveva sostenuto nelle precedenti elezioni. Con le elezioni presidenziali imminenti, l'Aur si trova ora nella necessità di individuare un nuovo candidato che possa mantenere la coesione e l'entusiasmo dell'elettorato ultranazionalista e far tesoro del diffuso sentimento di delusione e rabbia coinvolgendo gli elettori indecisi a danno dei partiti tradizionali. Tra i nomi circolati come possibili sostituti figurano George Simion, attuale leader dell'AUR, e Claudiu Tarziu.

La Russia ha espresso il proprio sostegno a Georgescu, definendo la sua esclusione una violazione delle norme democratiche e mettendo in dubbio la legittimità delle future

elezioni. Negli Stati Uniti Georgescu gode dell'appoggio di Elon Musk e del vice-presidente JD Vance. All'interno del Paese, le tensioni rimangono elevate, con la possibilità di ulteriori proteste e instabilità politica.