Deraglia un treno: 4 morti e 34 feriti

Lamiere contorte, urla dei feriti, corpi senza vita. È il tragico scenario che si è presentato ai soccorritori dell'incidente ferroviario avventuro ieri in Germania. Presso Zwiefaltendorf in Baden-Württemberg, il treno regionale espresso 55 delle Ferrovie tedesche ha deragliato mentre era in viaggio da Sigmaringen a Ulm. Erano circa le 18,10 quando due vagoni sono completamente usciti dai binari, ribaltandosi e finendo nella vegetazione circostante. Dei circa cento passeggeri, almeno quattro sono deceduti e 34 sono rimasti feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Mentre i pompieri si facevano largo tra le lamiere per prestare i soccorsi, la polizia avviava le indagini sulle cause dell'incidente. A provocare il deragliamento potrebbero essere stati il maltempo che sta flagellando la Germania o degli alberi caduti sui binari. "Al momento dell'incidente, c'era una forte temporale", ha affermato un'abitante nei dintorni. Le forti piogge avrebbero potuto causare uno smottamento di terreno che si è riversato sui binari, come si osserva da alcune foto scattate sul luogo del disastro. A far rovesciare i vagoni potrebbe quindi essere stata una massa di terra e fango.

Mentre la polizia avviava le indagini, sul posto si recava il ministro dell'Interno del Baden-Württemberg, Thomas Strobl, per seguire le operazioni di soccorso. In un messaggio su X, il cancelliere Friedrich Merz si è detto "sconcertato" dall'incidente ferroviario, aggiungendo di essere "in stretto contatto" coi ministri dell'Interno e dei Trasporti, Alexander Dobrindt e Patrick Schnieder.

Ai due esponenti del suo governo, Merz ha chiesto di "sostenere i soccorritori con tutti i mezzi", prima di porgere le condoglianze ai parenti di quanti hanno perso la vita nell'incidente ferroviario: "Siamo in lutto per le vittime".