Gettano cadaveri palestinesi dal tetto: il video della vergogna

Ascolta ora 00:00 00:00

La guerra è sempre uno schifo, ma alle volte è più uno schifo che mai. Hanno sconvolto il mondo le immagini di un soldato israeliano che spinge con il piede un cadavere facendolo precipitare dal tetto di un edificio durante un raid dell'Odf in Cisgiordania. Un episodio di cui lo stesso esercito israeliano sembra vergognarsi. Portavoci dell'Idf parlando di «un grave incidente che non è in linea con i valori dell'Idf e con ciò che ci si aspetta dai soldati dell'Idf» e annunciano l'apertura di un'indagine sull'increscioso caso.

Il filmato dell'Afptv è stato girato ieri mattina nel corso di un'operazione dell'Idf nella cittadina di Qabatiya, vicino a Jenin, nel nord della Cisgiordania, dove l'esercito sta conducendo incursioni su larga scala dalla fine di agosto che, secondo il ministero della Sanità palestinese, hanno causato decine di morti. Ieri le vittime del blitz israeliano sono stati sette palestinesi armati. Quattro militanti sono stati uccisi, secondo l'Idf, «in uno scambio di fuoco» a Qabatiya, mentre tre sono stati uccisi poche ore dopo in un attacco aereo condotto con un drone contro un veicolo carico di miliziani che operavano in città. «A bordo del mezzo dei terroristi c'erano armi ed esplosivi che hanno causato una seconda esplosione», ha riferito l'esercito, secondo cui tra le persone uccise nell'attacco con droni c'era Shadi Zakarneh, identificato come il capo di una rete terroristica a Qabatiya responsabile di numerosi attacchi nella Cisgiordania settentrionale. Nell'operazione sono stati anche arrestati sette palestinesi. Ma è al primo episodio che si riferisce il video della discordia, che mostra un soldato israeliano spingere il corpo di un soldato ucciso verso il bordo del tetto e poi lo spinge, mentre almeno altri due soldati guardano. Lo stesso destino ignominioso è toccato anche alle altre tre vittime.

Il filmato è condannato anche dal portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale degli Usa John Kirby, che parla di immagini «profondamente inquietanti». «Se si dimostrasse autentico - precisa Kirby - rappresenterebbe chiaramente un comportamento abominevole e scandaloso da parte di soldati professionisti. Abbiamo contattato immediatamente le nostre controparti israeliane a riguardo e abbiamo insistito per avere maggiori dettagli.

Ci hanno assicurato che indagheranno su questo e che ci sarà una giusta responsabilità se sarà giustificato. Saremo molto ansiosi di vedere cosa scoprirà l'indagine dell'Idf. Come sempre, ci aspettiamo che un'indagine venga condotta in modo approfondito e trasparente».