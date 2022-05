"Ne risponderai...". Giarrusso avverte Conte

L'addio di Dino Giarrusso ha creato stupore all'interno del Movimento 5 Stelle. L'europarlamentare si era sempre distinto per aver difeso a spada tratta il Movimento 5 Stelle e il nuovo corso di Conte, ma improvvisamente ha annunciato la volontà di abbandonare la galassia grillina. A pesare è non solo il continuo sottomettersi del Movimento nel governo Draghi, ma anche una serie di classiche diatribe interne. Conte subito dopo la notizia era stato durissimo: " Mi ha sempre parlato e chiesto poltrone, posizioni ". Ma l'ex Iena ha paventato la minaccia delle vie legali.

L'avvertimento di Giarrusso

Giarrusso, intervenuto ai microfoni di Radio Capital, si è difeso dalle accuse arrivate dall'ex presidente del Consiglio. L'ex esponente 5S ritiene che Conte abbia detto " una bugia denigratoria e diffamatoria nei miei confronti ", motivo per cui ha assicurato che " ne risponderà in tutti i sensi, non solo politicamente ". L'europarlamentare ha dichiarato infatti che quando ci si trova davanti a una diffamazione " non la si può accettare supinamente ".

Già nelle scorse ore non aveva escluso la possibilità di una querela, anche perché la tesi sostenuta dall'ex premier non è di secondo piano. Invece Giarrusso continua a sottolineare che da un paio di mesi sta provando a contattarlo, ma che non sarebbe riuscito a parlarci. Perciò si difende ancora: " Non gli ho mai chiesto poltrone ". E con un " assolutamente no " ha risposto alla domanda su una possibile ricucitura dello strappo, chiudendo definitivamente le porte per un rientro. Nelle sue intenzioni c'è quella di fondare un nuovo movimento politico, con i delusi del M5S ma non solo.

L'attacco di Conte

Conte ci era andato giù pesante, smentendo la versione di Giarrusso e facendo sapere che lo avrebbe incontrato diverse volte negli ultimi mesi: " Mi ha sempre parlato e chiesto poltrone, posizioni, vicepresidente, delegati territoriali e via discorrendo ". Ma da quegli appuntamenti non aveva mai avvertito un dissenso politico così forte da portare alla fuga dal Movimento.