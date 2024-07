Ecr e Fdi in Usa dai Repubblicani

Ascolta ora 00:00 00:00

Ecr party e Fratelli d'Italia sono presenti alla convention di Milwaukee dei Repubblicani americani nella quale domani sera Donald Trump ufficializzerà la sua candidatura alla Casa Bianca. Il partito dei Conservatori è infatti rappresentato dal meloniano Antonio Giordano (nella foto), segretario generale di Ecr e deputato di Fratelli d'Italia, al quale si affiancherà uno dei dirigenti del partito conservatore, Benjamin Pogorel. La delegazione non è più nutrita solo perché nelle stesse ore i parlamentari europei sono impegnati con il voto sulla riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. «Saremo presenti perché i Repubblicani sono un partito conservatore e quindi il nostro interlocutore d'elezione. E a maggior ragione ci andremo più convintamente ora per portare di persona una parola di conforto e supporto, perché la politica deve metabolizzare comportamenti atroci che solo attraverso il dialogo possono essere diminuiti nel loro valore drammatico», spiegava qualche giorno fa Giordano riferendosi all'attentato a Trump. Il segretario generale di Ecr ieri è intervenuto in uno dei panel della convention, mentre stasera assisterà all'intervento di Trump.

«Noi diamo sostegno ai Repubblicani e al loro candidato» e «aggiungiamo a un supporto istituzionale anche una condivisione di tipo emozionale», ha detto Giordano. A latere sono previsti incontri con i think tank del mondo conservatore americano e con quadri dirigenziali il candidato presidente, mentre non si esclude un colloquio con lo stesso Trump.