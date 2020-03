Meloni: "Ok all'unità di crisi, ma rifiuto un governissimo"

Fratelli d'Italia continua a ribadirlo: va bene collaborare, ma non diventi un pretesto per porre le basi in vista di un maxi inciucio. A ribadire la posizione è stata Giorgia Meloni, intervenuta per precisare l'azione del suo movimento: " Per collaborare non abbiamo bisogno di poltrone. E forse ora non c’è neanche il tempo né la possibilità di metterci a fare una lista di ministri, di gabinetti, di deleghe e via discorrendo. Insomma, non c’è il bisogno di un governo di unità nazionale ". Infatti la richiesta è quella di avere voce in capitolo, anche se non si può essere fisicamente presenti nelle stanze delle decisioni. Come? Istituendo un luogo permanente di confronto: " Si crei una unità di crisi parlamentare, un organismo - che può essere perfino la conferenza dei capigruppo, magari allargata - dove si possa fare il punto, nella quotidianità ".

L'ipotesi però potrebbe anche essere quella di unirsi tutti perché l'impresa per ricostruire l'Italia sarà davvero ardua: " La ricostruzione e il rilancio del Paese non sarà questione di mesi, ma di qualche anno ". Perciò ha precisato che, una volta termina questa fase emergenziale, " non si potrà continuare con la melassa, perché si tornerà alla politica, alle diverse visioni che andranno confrontate e illustrate ai cittadini che poi dovranno scegliere e dare a chi governerà un mandato lungo, stabile, certo, di cinque anni ".

"Problema di comunicazione"

L'esecutivo chiede responsabilità e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato la necessità della " stessa unità del dopoguerra ": la leader di FdI ha detto che " la responsabilità e la disponibilità " hanno sempre caratterizzato le sue decisioni. Fratelli d'Italia fin da subito aveva chiesto il lockdown totale, l'incremento da 6 a 30 miliardi per i primi interventi economici, una legge per l'estensione del golden power dello Stato su società strategiche, misure a tutela dei disabili e premi a chi in questi giorni è costretto a lavorare: " Diciamo che poi le nostre idee sono un po’ modulate a loro piacimento. Nell’incontro di lunedì Conte ci ha detto che possiamo fare emendamenti ma solo a saldi invariati ".