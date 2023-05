Il rischio di gastroenteriti. Minori e anziani più esposti

L'alluvione ha ripercussioni pesanti sulla psiche e la salute. Ma gli abitanti delle zone più coinvolte dall'evento estremo quanto sono a rischio? Ne abbiamo parlato con Alessandro Miani, professore di Prevenzione ambientale e sanitaria all'Università Statale di Milano e presidente della Società italiana di medicina ambientale.

1. Ci sono ricadute sanitarie dell'alluvione?

«Qualche rischio c'è, non a caso in questi giorni l'Asl consiglia alla popolazione una profilassi e delle vaccinazioni specifiche. Casi di acqua stagnante in alcuni paesi come Fornace Zarattini o Conselice sono impressionanti con un metro e più di acqua nelle strade e nelle case. Ma è incomprensibile vedere abitanti che si muovono in quell'acquitrino senza stivali di protezione o senza una mascherina».

2. Di cosa ci si può ammalare?

«La presenza dell'acqua stagnante comporta rischi sanitari. Banalmente le zanzare nei giardini allagati possono trasmettere diversi virus. Ma sono possibili anche veri e propri avvelenamenti, ad esempio in caso di rottura di condotti sotterranei, straripamento di scorie tossiche, o rilascio di sostanze chimiche conservate nel terreno».

3. Può essere pericolosa anche l'acqua della falda?

«Anche l'acqua che sembra chiara e pulita può essere inquinata e la sua ingestione può provocare gastroenteriti, ma anche intossicazioni. La valutazione dell'impatto sulla popolazione si potrà fare solo tra qualche mese da un'analisi epidemiologica, analizzando ricoveri e malesseri. Ma sono in corso indagini chimiche da parte dell'Arpa e microbiologiche da parte dell'Asl e questo serve per scongiurare disagi o problemi di salute alla popolazione».

4. Qual è l'effetto dello straripamento delle acque reflue?

«Aumenta il rischio di infezioni, specie negli anziani e nei bambini, come norovirus, epatite A, rotavirus, infezioni causate da parassiti Cryptosporidium e Giardia, infezioni batteriche dovute a Campylobacter, Escherichia coli, Salmonella. Cresce anche il rischio di malattie gastrointestinali, dermatiti, congiuntiviti».

5. I fanghi possono essere pericolosi?

«Anche lì ci sono residui. Se l'acqua ha invaso dei depositi contaminati con scarti industriali, questi vengono equamente redistribuiti nel liquido. E crea enormi problemi che si rilevano solo a medio termine».

6. Cosa comporta un alluvione sulla psiche umana?

«Le alluvioni generano disturbi post-traumatici come ansia, depressione, disturbi psicosociali e mentali determinati sia dalla condizione di sfollamento sia dai danni arrecati alle abitazioni e dalla perdita di beni familiari. Che possono sfociare anche in atti estremi».