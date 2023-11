Giorno nero per Trump. Morta la sorella e il figlio è in tribunale

Quella di ieri non passerà certo alla storia come uno dei giorni più felici della vita di Donadl Trump, tra dolori privati e pubblici grattacapi.

Maryanne, la sorella maggiore dell'ex presidente Usa, è morta ieri all'età di 86 anni. Uno dei familiari ha spiegato di averla trovata senza vita alle prime ore del mattino nella sua casa sulla Quinta Strada, a New York, per cause che non sono state rese note ma sulle quali si sta indagando. Vedova dell'avvocato, John Barry, Maryanne Trump era stata nominata nel 1983 dal presidente Ronald Reagan giudice federale nel New Jersey, poi promossa a giudice della Corte d'appello dal presidente Bill Clinton. Era nota come un magistrato inflessibile, anche se nel 2018 il New York Times la tirò in ballo accusandola di aver preso parte con il fratello e il padre, Fred Trump, a presunte frodi fiscali a favore delle imprese immobiliari della famiglia.

Malgrado la morte della zia, ieri Donald Trump jr, figlio del tycoon, ha fatto ritorno in tribunale per essere interrogato dai legali del padre nell'ambito del processo in cui l'ex presidente è accusato di aver gonfiato gli asset della sua società. Il «trumpino» è apparso molto più rilassato delle precedenti udienze. «Mi piacerebbe dire è un piacere essere qui ma ho l'impressione che il procuratore generale mi farebbe causa per falsa dichiarazione», ha ironizzato.

Alla fine l'unica buona notizia per Trum senior è stato il ritiro della candidatura alle primarie repubblicane dell'unico afroamericano in lizza, il senatore della carlina del Sud Tim Scott. Un avversario in meno sulla strada del ritorno alla Casa Bianca.