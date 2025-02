Giovane investita da un'auto. "Gesto volontario dell'ex"

Ascolta ora 00:00 00:00

È ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stata investita da un'auto a Paliano, in provincia di Frosinone. Secondo gli inquirenti, però, non si è trattato di un incidente stradale ma di un gesto deliberato: sarebbe stato l'ex fidanzato della 19enne ad investirla dopo un litigio avvenuto poco prima. Per questo il giovane, 22 anni, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni stradali e omissione di soccorso.

Il giovane si è presentato in caserma e ha raccontato ai militari di essere stato lui ad investire la ragazza. Lo avrebbe fatto senza rendersene conto, spiegando che domenica sera si era rivisto con la ex, con la quale aveva avuto una discussione a bordo dell'auto. Dopo averla fatta scendere sarebbe ripartito senza accorgersi di nulla.

L'allarme è scattato poco prima delle ore 23 di domenica con una serie di telefonate al 112 che segnalavano una ragazza a terra travolta da un'auto. Il personale sanitario del 118 chiede l'intervento di un'eliambulanza, che trasporta la 19enne nella capitale in codice rosso. Mentre parte l'indagine della Procura di Frosinone per ricostruire l'accaduto, grazie anche alla testimonianza di chi ha assistito alla scena, ora al vaglio dei magistrati.

Era una relazione tormentata, quella tra i due ormai ex fidanzati. Tanto che in più di un'occasione i carabinieri erano dovuti intervenire per placare i loro litigi. Anche domenica i due avevano discusso prima dell'arrivo dei carabinieri accorsi in seguito alle segnalazioni di una ragazzina a terra, investita da un'auto. Le condizioni della 19enne sono gravi, ha un politrauma e delle ferite molto serie ad una gamba. Mentre l'eliambulanza la trasferisce a Roma, i militari iniziano ad ascoltare i residenti. Descrivono una Volkswagen Golf, i dettagli non sono chiari: qualcuno dice che l'automobilista l'ha investita e poi è scappato. Gli investigatori ci mettono poco a collegare l'auto all'ex fidanzato, con il quale la giovane, figlia di un sottufficiale delle forze armate, ha un rapporto burrascoso. Un tira e molla continuo: si mettono insieme e subito dopo litigano, si lasciano e subito dopo tornano insieme. Domenica pomeriggio l'ennesima discussione nella piazza di Paliano. Poi di nuovo la pace. Quello che è accaduto alle 23 lo ha raccontato il ragazzo ai carabinieri. Si è presentato in caserma appena ha saputo che la fidanzata era stata portata a Roma.

Ha raccontato che erano in macchina e poi all'improvviso si era riaccesa la lite del pomeriggio: al culmine della quale lui l'ha fatta scendere e se n'è andato. Giura di non essersi accorto d'averla urtata, che lei aveva minacciato di buttarsi sotto la macchina per non farlo andare via.