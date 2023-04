Giubileo 2025, Meloni in Vaticano incontra Parolin

Il Giubileo del 2025 è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio in Vaticano tra il segretario di Stato Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione, e una delegazione del governo italiano guidata dalla premier Giorgia Meloni e composta dai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e da alcuni ministri che, nelle loro competenze, avranno un ruolo «nell'accoglienza dei pellegrini che arriveranno nel 2025». Un incontro a cui hanno partecipato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca.

Una riunione che si è aperta con gli interventi di Parolin e Meloni, che hanno evidenziato l'importanza e il significato del Giubileo nella tradizione europea. Una riunione, spiega Fisichella, «fattiva» e che «è andata molto bene» e in cui «ognuno ha portato il suo contributo». Gualtieri ha aggiornato su quelle che sono le iniziative avviate da diversi mesi attraverso la cabina di regia di Palazzo Chigi. Con «i primi lavori» che «inizieranno a luglio di quest'anno». La Santa Sede ha tenuto a specificare che questo primo incontro, durato circa un'ora e mezzo, è stato «positivo». Le parti hanno espresso gratitudine per la collaborazione tra Italia e Santa Sede e attesa per un evento che potrà dare un contributo spirituale e culturale non solo alla città di Roma ma a tutto il Paese.