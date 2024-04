Il giudice fa la grazia a Ong e trafficanti Iuventa, tutti assolti

Dal «Ci sono gravi indizi di colpevolezza» dell'allora procuratore capo di Trapani Ambrogio Cartosio al «non luogo a procedere» di ieri del gup il passo è stato breve. Anzi non proprio breve, visto che sono serviti 7 anni per un ribaltone.

I 10 imputati dell'equipaggio delle Ong Jugend Rettet, Save the Children e Medici Senza Frontiere, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono, infatti, stati graziati. Un caso controverso, dato che a febbraio al gup era stata chiesta l'archiviazione per i membri della Iuventa della tedesca Jugend Rettet dalla procura indagante, la stessa che aveva prodotto, in un'indagine partita nel settembre 2016 e conclusasi nel 2021, testimonianze e video che riteneva cristallizzassero la collusione tra l'equipaggio e i trafficanti di vite umane. In almeno 3 casi l'equipaggio aveva avuto contatti con i trafficanti e dopo il trasbordo dei migranti sui propri natanti senza una situazione di pericolo, gli scafisti erano potuti tornare indietro. Il gup non ravvede reato, per cui il caso, costato 3 milioni di euro, finisce in scene di esultanza fuori dal tribunale da parte di Ong e di associazioni. Nel frattempo nave Iuventa, sotto sequestro in mare, è inutilizzabile e il custode giudiziario dovrà ripararla. Il ministero dell'Interno, parte civile nel processo, si è rimesso alla decisione del giudice, le Ong esultano e colgono l'occasione per parlare di «una plateale campagna di criminalizzazione» dice Msf -. Christos Christou, presidente internazionale Msf, parla di «attacchi alla solidarietà che continuano attraverso decreti restrittivi, detenzione delle navi civili, supporto alla guardia costiera libica che ostacola i soccorsi e alimenta sofferenze e violazioni, mentre le morti in mare continuano ad aumentare». E a dare manforte giungono i «sinistri», che sciorinano umanità retorica da tutti i pori, dimenticando le tremende immagini di una Lampedusa off limits per l'alto numero di migranti. «Le organizzazioni umanitarie del soccorso in mare devono essere ringraziate», dice Elly Schlein. Mentre il segretario provinciale di Trapani del Pd, Domenico Venuti si rammarica «per una nave ferma da 8 anni» dimenticando che fu sequestrata nel 2017 sotto il ministero di Marco Minniti. Il senatore di FI Gasparri, chiamato in causa da Fratoianni che vorrebbe le scuse per il suo giudizio negativo sulle Ong, gliele canta: «Con buona pace di certi elementi della sinistra ribadisco che molte Ong favoriscono i trafficanti di persone.

L'azione di numerose di queste Ong è nefasta e andrebbe stroncata perché non solo incoraggiano i criminali e aumentano i loro proventi, ma espongono tanti stranieri a viaggi della disperazione che diventano viaggi della morte».