GLA, la porta d'ingresso al mondo Suv di Mercedes

Versatilità, comfort, lusso e piacere di guida. Quattro qualità intrinseche che connotano la nuova Mercedes-Benz GLA. Il SUV compatto della Stella di Stoccarda non è una vettura banale, anzi, ha le caratteristiche del genio tuttofare che spazia con destrezza tra l'indaffarato contesto del traffico urbano alla placida gita fuori porta. La sua indubbia trasversalità si riversa anche nella scelta delle motorizzazioni che vanno dalle proposte benzina mild hybrid ai classici diesel, passando per l'elettrificazione plug-in (con 70 chilometri di autonomia in modalità 100% elettrica), con potenze che spaziano da 116 fino ai 421 CV della versione griffata AMG. In poche parole, il ventaglio di opzioni per la clientela del premium brand tedesco è completo. La nuova GLA si inserisce perfettamente nella strategia di Mercedes-Benz di abbracciare il mondo dell'elettrico, che rappresenta il futuro della mobilità europea, senza trascurare in alcun modo il motore endotermico che avrà ancora vita lunga, possibilmente anche oltre l'anno 2030. A stabilire il ritmo del cambiamento saranno i clienti e le condizioni di mercato. In fondo, numeri alla mano, il 43% dei prestigiosi modelli del costruttore tedesco venduti in Italia hanno sotto al cofano una possente unità alimentata a gasolio, mentre il 35% sono mild hybrid a benzina. Quindi, la GLA dichiara la sua volontà di essere un'auto per tutte le stagioni e per ogni tipologia di cliente. Lo scorso anno sono stati immatricolati 12.235 esemplari di questo modello, ma adesso l'asticella potrebbe essere tranquillamente alzata, nonostante una concorrenza che certamente non resta a guardare. La nuova versione, considerando che l'occhio vuole la sua parte, si mostra affascinante e seduttiva grazie alla griglia del radiatore ridisegnata, ai fari Led High-Performance (che innalzano anche il tasso di sicurezza grazie al suo fascio luminoso) e al powerdome. Tutti elementi che ben si sposano con una silhouette che ha bisogno di poche presentazioni, perché coniuga delle proporzioni ben bilanciate con un saggio utilizzo di superfici nette con altre più morbide e arrotondate. Poi, è un SUV e tutti sanno quanto oggigiorno questo possa essere passe-partout per raggiungere più persone possibili. A bordo, invece, si respira un'aria di ricercata modernità, con sedili avvolgenti e rifiniture che esprimono la nobile discendenza di Stoccarda, merito di una scelta di materiali di chiara robustezza che ben si amalgamano con le ultime tecnologie a disposizione del colosso tedesco. Per un intrattenimento di assoluto livello la GLA vanta un sistema MBUX da 10,25'' con display touch ad alta risoluzione e un impianto audio firmato Burmeister con il quale riprodurre infinite colonne sonore per impreziosire ogni viaggio all'avventura. Con questi ingredienti, ogni itinerario potrebbe allungarsi di qualche chilometro. Vietate le scorciatoie. Il listino di Mercedes-Benz GLA parte da 43.526 euro per la versione 180d Executive, ma sono ben sette gli allestimenti fra i quali scegliere per rendere la propria vettura cucita quasi su misura come un abito. Inoltre, dal primo luglio fino al 31 agosto è attiva un'offerta GLA Service Care con la quale tutti i clienti che acquisteranno una GLA con il finanziamento MyDrivePass o MyBusinessPass avranno due tagliandi inclusi nel prezzo.

Si sa, per garantire la massima efficienza e una longevità assoluta alla propria automobile bisogna rispettare gli intervalli di manutenzione previsti dalla casa, e questa formula potrebbe essere un incentivo in più a farlo.