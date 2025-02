Governo saldo, i tre partiti restano stabili

Ascolta ora 00:00 00:00

La settimana trascorsa è stata forse la più ricca dell'anno in termini di eventi di cui l'ultimo ha cominciato ad attirare l'opinione pubblica l'altro ieri: i presidenti Trump e Putin hanno deciso di incontrarsi per risolvere definitivamente il «dente cariato» dell'Europa, la guerra in Ucraina.

Quanto agli altri eventi indicati, al solito c'è la situazione del conflitto in Israele e della crisi in Medio Oriente non del tutto tamponata.

Quanto agli altri argomenti, la percezione della crisi economica comincia a prendere spazio; una certa rilevanza assume la crisi nei rapporti tra magistratura e governo che, in ogni caso, non indebolisce né il governo, né la presidente del Consiglio che mantengono stabilmente i livelli di fiducia delle settimane precedenti.

In crescita di 2 punti rispetto alla precedente rilevazione è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sale arrivando ad avere la fiducia di 3 italiani su 4.

Passiamo adesso ad esaminare le «quote di mercato» dei vari partiti.

Quelle dei tre partiti al Governo tendono a essere stabili nel loro complesso in quanto il mezzo punto percentuale di diminuzione di Fratelli d'Italia rispetto al sondaggio precedente è compensato dal mezzo punto percentuale di aumento di Forza Italia.

Anche i partiti di opposizione confermano le quote delle settimane precedenti, con una crescita di 0,5 punti del Partito Democratico.

In definitiva:

chi ci ha guadagnato veramente la settimana scorsa? Solo e soltanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, essendo per natura un pacificatore, ha cavalcato, secondo l'opinione pubblica, il cavallo della pace.