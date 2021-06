Governo, Salvini lancia l'allarme: "Rischia ripercussioni per colpa del M5S"

Il caos totale che sta dilaniando il Movimento 5 Stelle è attenzionato da tutti i partiti, soprattutto da quelli che sostengono il governo guidato da Mario Draghi. Il timore è che le fibrillazioni grilline possano finire per avere gravi ripercussioni sulla stabilità della maggioranza, il cui equilibrio potrebbe essere minato qualora i 5S dovessero decidere di sfilarsi. Ecco perché Matteo Salvini ha già avvertito i compagni di viaggio con cui condivide l'avventura post-Conte: l'esecutivo Draghi rischia grosso a causa delle liti incrociate e del braccio di ferro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo che stanno praticamente spaccando il gruppo pentastellato. " Spero che questo non abbia ripercussioni negative sull'operato del governo ", è l'auspicio del leader della Lega.

Il timore di Salvini

I dubbi e le perplessità del numero uno del Carroccio trovano motivazione se si considera che nei prossimi mesi ci saranno tre riforme di grandissima importanza: pubblica amministrazione, fisco e giustizia. Riforme che andranno approvate da un Parlamento che entrerà nel semestre bianco. Questo significa che, qualunque cosa accadrà in Aula, nessuno andrà a casa. Da qui i timori di Salvini: " Se i 5 Stelle iniziano a farsi i dispetti, votandosi contro a scrutinio segreto, è un casino ".

Per l'ex ministro dell'Interno, intervistato da La Stampa, quella all'interno del Movimento non è tanto una crisi di ruoli e di persone. La valuta invece come una crisi di valori e di progetti: " La Lega, può piacere o no, ha una sua idea di Paese, dalla famiglia al fisco alle infrastrutture ". Dall'altra parte invece i grillini " erano partiti dicendo tutto e ora portano avanti il contrario di tutto ". Per questo ritiene evidente che prima o poi " queste due anime verranno al pettine ".

La federazione del centrodestra

Proprio perché la stabilità del governo Draghi potrebbe essere minacciata, Salvini ha rilanciato l'idea della federazione del centrodestra. A suo giudizio si tratta di un modo per " garantire a Draghi e al governo che almeno noi siamo compatti ". Invece è arrivato un "no" momentaneo all'idea del partito unico del centrodestra lanciata da Silvio Berlusconi: " Non è all’ordine del giorno. Il partito unico non è una cosa che nasce a tavolino o in laboratorio ". Salvini per il momento vuole limitarsi a una collaborazione sui temi e perciò proporrà al leader di Forza Italia una carta dei valori condivisi: " Da sottoporre a chi ci sta. Libertà d'impresa, famiglia, innovazione, ambiente ".