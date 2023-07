"Grillo ormai è patetico. Nemmeno lui sa più se è politico o comico"

Beppe Grillo compie 75 anni. Cosa rimane ora del personaggio politico? Ce lo spiega Luca Martera, esperto in ricerche storico-investigative, giornalistiche e audiovisive tra Italia e Stati Uniti.

Quando si occupò di lui?

«18 anni fa, mentre lavoravo con Minoli: feci un documentario su Grillo e sul nascente blog».

Cosa emerse?

«Ci fu la prima intervista a Gianroberto Casaleggio. Nel 2005 dava per morti i giornali entro dieci anni. Non accadde. Ma aveva già in testa la piattaforma Rousseau».

Fu l'inizio dei 5 Stelle?

«Ho seguito il blog all'inizio, poi ho lasciato stare: il linguaggio diventò da complottisti totalmente dissociati. Pizzarotti, ex sindaco di Parma uscito presto dal Movimento, mi disse che l'aria si era fatta irrespirabile».

Che esperimento si rivelò?

«Mi colpì la novità dei meetup, organizzati su una piattaforma web di ideazione americana. Ci si incontrava fisicamente per discutere il Verbo dell'Elevato. Creò una classe dirigente, chiamiamola così, espressione di un certo tipo di populismo reazionario».

Cosa è cambiato da allora?

«Non molto: è aumentato il sentimento anti-casta ma anche le retribuzioni della casta stessa. Faccio poi fatica a ricordare un provvedimento importante di Conte».

Come spiega la battuta di Grillo sulle brigate di cittadinanza?

«Non avendo più la spalla tecnocratica di Casaleggio, spesso dice cavolate mischiando i piani. Non si capisce più se stia parlando da politico o da comico. Fa pure il video dicendo che sta scherzando. È patetico tutto questo».

Come quando difese suo figlio?

«Potrei mai io avere empatia per un padre che strepita di ragazzi che stavano solo divertendosi con l'uccello di fuori? Grillo è sempre stato fascista nei modi, inteso come maschilista e sessista. Sul blog stilava la lista dei giornalisti sgraditi, con un linguaggio violento che parodiava i comunicati delle BR. Pensiamo al Vaffa-Day».

Avvenne nel 2007, giusto?

«In realtà in uno spettacolo di inizio anni '90. Lui faceva un elenco di giornalisti e politici che gli stavano sulle scatole e, dopo ogni nome e cognome, invitava il pubblico a gridare Vaffanculo!».

Nato nel 2009, come arrivò il boom del M5s?

«Grillo nel 2013 giocò su una tecnica classica dell'anti-propaganda: per sparizione e sottrazione. Noi non appariremo mai in tv perché sono tutti venduti. C'era tutto il filone della casta, dal libro di Stella e Rizzo alle trasmissioni populiste alla Santoro. Tutta la classe politica era delegittimata e lui godeva di un'autorevolezza costruita in 20 anni al di fuori del sistema».

Perché entrò in politica?

«Capricci di un miliardario? Può anche essere. Io sono un complottista ma, avendo sicuramente avuto lui ha un pubblico trasversale, si può veramente escludere che qualcuno lo abbia scelto in questo ruolo da guru da cui non poteva sottrarsi? Poteva essere ricattabile?».

E come?

«Spesso il motivo più banale è legato alle tasse. Quando l'Agenzia delle Entrate pubblicò le dichiarazioni dei redditi del 2005, Grillo si adirò parecchio, appellandosi alla privacy. Dà bene l'idea del personaggio sensibile se lo vai a toccare sul soldo. I manager dei suoi spettacoli dal vivo negli anni '80 dissero che voleva essere pagato in nero. È anche vero che un sacco di artisti lo facevano e lo fanno ancora».

Cosa non la convince di questo fenomeno?

«Grillo ha rotto un tabù gravissimo: tu fai satira, ma un certo punto scendi in campo. Prima giocava con i paradossi dicendo che il re è nudo, poi diventa proprio quel re che cerca sempre di nascondere la verità. Poi si prende una pausa dalla politica e ritorna nei palazzetti. E io pago un attore per vedere cosa: un politico o un comico?».

Cosa resta del grillismo?

«Il ciclo è sicuramente declinante. Si dice che il loro lascito più rappresentativo sia il reddito di cittadinanza. Ma come faccio a non associarlo alle inchieste su tutti quelli che non dovevano prenderlo perché perdigiorno, criminali e persino mafiosi? E poi: hanno aggiunto democrazia al nostro Paese? Ho seri dubbi».