"Mettete il passamontagna e reagite". Il delirio di Grillo (che incita alla rivolta)

Beppe Grillo è tornato ad arringare le folle alla manifestazione del Movimento 5 stelle e non ha risparmiato bordate al presidente Giuseppe Conte. Il garante del movimento, depauperato da ogni potere esecutivo che ora è in mano all'ex premier, continua ad avere un grande appeal sul popolo pentastellato, in particolare su quello della prima ora, che non ha mai perdonato all'ex comico di aver lasciato la guida del M5s per snaturarne l'indole. Ed è forse per assecondare gli attivisti più radicali, quelli maggiormente legati al Movimento 5 stelle delle origini, che tra una battuta e l'altra Grillo ha rifilato alcune stoccate degne di nota al presidente Conte.

" Voi dovete fare un pò di battaglia su territori, raccogliete i progetti e mandateli a Conte. Lui prima o poi li capirà ", ha gridato l'ex comico genovese dal palco di Roma. Una battuta, sicuramente, ma Grillo non ha perso la sua vena satirica e dietro queste parole pronunciate col sorriso probabilmente c'è la verità del suo pensiero. " Noi eravamo quelli del vaffa e ora siamo passati a una persona corretta come Giuseppe Conte ", ha proseguito il garante dei pentastellati. Nelle parole di Grillo si ritrova la critica che tanti sostenitori hanno mosso al movimento fin dall'arrivo dell'avvocato, inviso alla frangia più pura di quello che è stato il M5s al momento della sua fondazione.

Ed è stato evidente a tutti che dal palco di Roma, Grillo abbia cercato di recuperare quello spirito. Mentre Conte sta facendo di tutto per creare un legame con il Partito democratico di Elly Schlein, per costruire una coalizione che possa avere una chance di fronteggiare quella di centrodestra, il garante sembra remare all'opposto, ridando al Movimento la struttura e l'identità che gli hanno permesso di sovvertire il sistema nel 2018, quando sono entrati in parlamento. Un'esperienza fallimentare per il M5s, come dimostrano i numeri delle elezioni di settembre, proprio perché nel frattempo si sono evoluti in qualcosa di diverso rispetto alle origini.