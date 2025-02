Grillo prepara il ritorno in televisione

Ascolta ora 00:00 00:00

«Dov'è Beppe?». A domandarselo, in questi giorni, sono amici e avversari. Grillini e contiani. Il 2025, stando alle minacce di Grillo, doveva essere l'anno della riscossa, della guerra legale per scippare a Giuseppe Conte il simbolo del M5s. Ma il fondatore sembra aver fatto un passo indietro. Una retromarcia. O, quantomeno, ha scelto di «congelare» lo scontro, che sembrava inevitabile dopo la cacciata del «Garante», per mano degli iscritti, nelle votazioni seguite all'assemblea costituente del Movimento. Il vero obiettivo, ora, è un clamoroso ritorno in televisione, probabilmente dopo un nuovo intermezzo teatrale e un definitivo abbandono della scena politica. «Comunque Beppe è imprevedibile, magari fa un post sul Blog e cambia la narrazione», suggerisce - timoroso - un dirigente pentastellato di rito contiano. Altri parlamentari cantano vittoria e attendono i salvacondotti sul terzo mandato. Nel frattempo Grillo è sprofondato in un silenzio enigmatico, che dura dal meme in cui si paragona al protagonista del film Truman Show e salutava il «suo» Movimento. «Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte», il commiato. Un addio seguito dall'oblio. I suoi mantengono la suspense e suggeriscono la pista del ritorno a teatro, di uno spettacolo nuovo, intimista, più riflessivo, meno politico. Eppure, chi ha sentito il comico, svela il vero sogno dell'ex Garante. Che, dopo aver demonizzato il tubo catodico contestualmente alla scalata politica, ora coltiva l'ambizione di tornare a fare il mattatore sul piccolo schermo. L'ultima apparizione, che rapidamente si è trasformata in un evento mediatico, risale al 12 novembre del 2023, da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, sul Nove. Proprio il canale di Discovery, che ha scippato alla Rai Fazio e Amadeus, teoricamente potrebbe essere la destinazione ideale per un one-man show del fondatore dei Cinque Stelle. O, in alternativa, magari La7. Certo, bisogna che Grillo chiuda definitivamente con la politica.

Nel frattempo proprio a Genova, la città del fondatore, il M5s abbandona l'ortodossia e si sposa con il Pd, decidendo di appoggiare, alle prossime comunali, l'ex campionessa di lancio del martello e vicepresidente del Coni Silvia Salis, scelta dai dem come esponente della società civile e sostenuta anche da Avs e Italia Viva.

Tornando al genovese Grillo, alcuni ex come Danilo Toninelli lo vorrebbero in campo, lui vuole provare a rilanciare il Blog con nuovi finanziamenti. D'altro canto, la pattuglia dei tanti consiglieri che gli si erano radunati intorno durante la fase dell'assemblea costituente si è fortemente ridotta. Insomma, il Garante ancora oscilla tra le scorie della lotta con Conte e il desiderio di voltare pagina, per l'ennesima volta. E, dunque, prima il teatro. Poi il sogno della tv. Un media che, nonostante le demonizzazioni del passato, può assicurare grande visibilità e guadagni. Dal comico televisivo all'intrattenitore che scioccava il pubblico distruggendo i computer, fino al demiurgo del primo partito nato e cresciuto sul web. Infine, in un gioco dell'oca infinito, l'ambizione di un ritorno al principio.

Intanto la sezione del Blog «Riprendiamoci le nostre battaglie», che doveva essere lo spazio da cui suonare la carica contro il «traditore» Conte, è ferma al 30 dicembre del 2024. Un articolo sulla canapa, «una risorsa che l'Italia sta ignorando». E poi una serie di approfondimenti ripescati dall'archivio del sito. La «bacheca del mugugno», dove il comico voleva raccogliere tutte le lamentele della base contro il M5s contiano, è aggiornata al 5 novembre scorso.

Tra la tentazione della guerra legale con Conte - che sarebbe anche dispendiosa dal punto di vista economico - e lo spettacolo, restano aperti gli interrogativi su cosa farà Grillo. A chiederselo sono sia gli amici che gli avversari.