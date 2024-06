Il Gruppo Enel protagonista degli incontri Italia-Brasile

Ascolta ora 00:00 00:00

Il G7 pugliese è stata anche l'occasione per rinnovare relazioni e rapporto fiduciario tra Brasile e Italia e, in particolare, con l'Enel, che nel gigante sudamericano ha da tempo importanti interessi. Lo testimoniano i due incontri di ieri (nella foto i protagonisti): il primo tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva; mentre al secondo - richiesto dalla delegazione brasiliana - hanno partecipato l'ad di Enel, Flavio Cattaneo, con il direttore relazioni esterne Nicolò Mardegan, e il presidente Lula, assieme al ministro per le Miniere e l'Energia brasiliano Alexandre Silveira.

Nell'incontro, da quanto ha raccolto il Giornale, si è parlato di progetti industriali, investimenti e assunzioni di Enel in Brasile. Il governo brasiliano ha trovato piena convergenza con il nuovo management Enel (in carica da un anno), che vede nel Paese sudamericano un punto di forza nell'ambito della propria strategia di crescita. Un'attenzione dimostrata dagli ingenti investimenti che Enel ha indirizzato in Brasile nel piano strategico presentato in novembre che, con circa 3,7 miliardi di dollari, segna un aumento del 45% rispetto ai 2,5 miliardi previsti dalla precedente gestione del gruppo. Nelle reti, in particolare, l'aumento dei capex in Brasile è pari al 75% (2,9 miliardi di dollari nel periodo 2024-26 rispetto agli 1,6 precedentemente previsti nel piano 2023-25).

A seguito degli eventi climatici estremi che nel 2023 hanno causato interruzioni al servizio elettrico in alcune zone delle proprie aree di concessione, Enel è intervenuta attraverso un piano che prevede, oltre alla crescita degli investimenti in qualità e resilienza, anche un aumento della forza lavoro nel Paese. Un piano condiviso con le principali autorità brasiliane nel corso di numerosi incontri istituzionali nei mesi passati, e ieri suggellato dagli incontri a margine del G7.